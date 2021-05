Beata Szydło przygotowała w Parlamencie Europejskim raport. Europosłowie zgłosili 579 poprawek

"Starzenie się Starego Kontynentu - możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa" - tak brzmi nazwa raportu, który przygotowała była premier, a obecnie europosłanka Beata Szydło. Europosłowie komisji ds. zatrudnienia i spraw socjalnych będą w czwartek (27 maja) głosować nad jego przyjęciem. Jak jednak informuje RMF FM, przyjęcie raportu Beaty Szydło w niezmienionej formie może napotkać problemy.

Beata Szydło może zostać zmuszona do głosowania "przeciw" własnemu raportowi

Europosłowie z frakcji S&D (Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w PE) uważają, że raport Beaty Szydło jest zbyt konserwatywny i dlatego planują wprowadzić do niego poprawki. Przygotowano aż 579 poprawek - ich przyjęcie może całkowicie zmienić wymowę raportu. W przypadku przyjęcia zmian Beata Szydło może zostać zmuszona do głosowania przeciwko własnemu dokumentowi.

- Jak będę głosować, podejmę decyzję po przegłosowaniu poprawek. W pierwszej kolejności głosujemy właśnie poprawki. Raport nie jest kontrowersyjny, jest potrzebny, bo dotyczy osób starszych i ich sytuacji. A socjaliści zgłaszali poprawki, które niekoniecznie miały związek z treścią raportu - powiedziała była premier w rozmowie z RMF FM.

Poprawki przygotowane przez socjalistów dotyczą m.in. praw reprodukcyjnych kobiet, zakazu używania polityki senioralnej do podważania zasady równości płci oraz potrzeby wprowadzenia dyrektywy równościowej - punktów, które nie są zgodne z konserwatywnymi poglądami Beaty Szydło. Pod niektórymi poprawkami podpisali się posłowie EPL i Zielonych, jednych z największych frakcji w PE. Oznacza to, że ich przyjęcie jest niemal pewne.

Raport Beaty Szydło: Chcemy, aby ci ludzie nie czuli się wykluczeni

Projekt raportu dotyczącego starzenia się unijnych społeczeństw Beata Szydło przedstawiła pod koniec ubiegłego roku. Zdaniem Szydło problem starzenia się społeczeństw jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska. - Chcemy, aby ci ludzie nie czuli się wykluczeni, ale aby mieli możliwość jak najbardziej aktywnego udziału w życiu publicznym - powiedziała wówczas Szydło.

W raporcie znalazł się apel do Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich o "przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych, zwłaszcza w obszarze zatrudnienia oraz do kształtowania pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie". W raporcie znalazło się również wezwanie do zapewnienia seniorom równego dostępu do świadczeń medycznych i opiekuńczych, bez dyskryminacji ze względu na wiek.

