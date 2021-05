Aleksander Kwaśniewski o Łukaszence: Jest w pułapce mentalnej, robi rzeczy straszne

Alaksandr Łukaszenka "chce pokazać: bójcie się opozycjoniści, bo was znajdę, gdziekolwiek jesteście na świecie i nie możecie być bezpieczni" - mówił w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski, komentując wymuszone lądowanie w Mińsku samolotu Ryanaira po to, by aresztować dziennikarza i aktywistę Romana Protasewicza.

Aleksander Kwaśniewski: Nie rozumiem całej tej akcji

Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że "nie rozumie całej tej akcji" i że koszty sytuacji, do której doszło w Mińsku, są niewspółmierne do efektu, który chce osiągnąć Łukaszenka. - To jest wydarzenie wstrząsające, które jest znane na całym świecie, które będzie oceniane wyłącznie negatywnie, bo to jest zagrożenie dla pasażerów, jako ewidentny akt terrorystyczny - mówił Kwaśniewski.

Prokuratura Krajowa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdecydowały już o kolejności działań śledczych w sprawie wymuszonego lądowania. W pierwszej kolejności polecono zabezpieczyć rejestratory pokładowe maszyny, głównie zapis rozmów z białoruskimi kontrolerami lotu. W Polsce przesłuchano już pasażerów, a prokuratura wyśle wnioski o międzynarodową pomoc prawną. Ponadto funkcjonariusze mają sprawdzić dokumentację Grecji, ponieważ to właśnie stamtąd wystartował samolot - leciał z Aten do Wilna.

Kwaśniewski: Łukaszenkę może powstrzymać Władimir Putin lub silny opór Białorusinów

Kwaśniewski powiedział w TVN24, że miał okazję poznać Łukaszenkę i uważa, że to człowiek o zmiennych nastrojach. - Jest w takiej pułapce mentalnej. On po prostu robi rzeczy straszne, głupie, niebezpieczne i ten stan może się pogłębiać - ocenił Kwaśniewski. Jego zdaniem, Łukaszenkę mógłby powstrzymać prezydent Rosji Władimir Putin, albo silny opór społeczeństwa białoruskiego.

W niedzielę, z powodu rzekomej obecności ładunku bombowego na pokładzie, został zmuszony do lądowania w Mińsku samolot linii Ryanair, zarejestrowany w Polsce. Leciał z Aten do Wilna. Na miejscu aresztowano znanego białoruskiego blogera Romana Protasewicza, który wielokrotnie relacjonował protesty na Białorusi oraz jego partnerkę Sofię Sapiegę. Dzień później podczas szczytu w Brukseli, przywódcy Unii zdecydowali m.in. o zakazie lotów pasażerskich między krajami UE a Białorusią. Ponadto Bruksela ma zacząć szybkie prace nad sankcjami gospodarczymi wobec Mińska. Alaksandr Łukaszenka z kolei utrzymywał, przemawiając w białoruskim parlamencie, że działał "legalnie, chroniąc ludzi, zgodnie z wszelkimi międzynarodowymi zasadami", a reakcję zachodnich państw nazwał zaplanowaną prowokacją.