Prof. Marek Konopczyński rezygnuje z kandydowania na RPO. "Dalsze zaangażowanie bezprzedmiotowe"

"RPO musi realizować proobywatelską misję ponad politycznymi podziałami. W związku z informacjami o braku poparcia największego sejmowego ugrupowania uważam moje dalsze zaangażowanie w proces wyborów RPO za bezprzedmiotowe. Dziękuję wszystkim wspierającym moją osobę" - poinformował na Twitterze prof. Marek Konopczyński.

Konopczyński jest pedagogiem resocjalizacyjnym i profesorem nauk społecznych. Należy do Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. We wtorek Porozumienie przedstawiło jego kandydaturę na Rzecznika Praw Obywatelskich. Według ugrupowania Jarosława Gowina Konopczyński miał być kandydatem, który może znaleźć poparcie zarówno rządu, jak i opozycji.

O to, czy Konopczyńskiego poprze PiS, pytany był w Sejmie Ryszard Terlecki. - Zastanowimy się, myślę, że to jest mało prawdopodobne - powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS.

Bez porozumienia ws. RPO

We wrześniu upłynęła 5-letnia kadencja dotychczasowego RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznika nadal pełni swój urząd do czas powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

Parlament już czterokrotnie bezskutecznie próbował wybrać RPO. Dwukrotnie jedyną kandydatką na urząd była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, Nie uzyskała ona poparcia Sejmu. W dwóch kolejnych turach Sejm wybrał na RPO kandydatów PiS. Byli to kolejno: Piotr Wawrzyk i Bartłomiej Wróblewski. Obie kandydatury nie uzyskały jednak zgody Senatu.