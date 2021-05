Michał Dworczyk: Nie mam planów, by podać się do dymisji po zarzutach NIK

- Nie mam planów, by podać się do dymisji - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk, odnosząc się do zarzutów szefa NIK dotyczących tzw. wyborów kopertowych, które nie doszły do skutku. W opinii Dworczyka "obowiązkiem rządu, w tym mnie, było przygotowanie wyborów w konstytucyjnym terminie".

3 Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl