Polska zamyka przestrzeń powietrzną dla samolotów z Białorusi

Rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego poinformował na Twitterze, że Polska zdecydowała się zamknąć niebo nad Polską dla samolotów z Białorusi.

REKLAMA

Sankcje wobec Białorusi. Polska zamyka niebo dla samolotów z Białorusi

Piotr Mueller opublikował na Twitterze informację: "Rada Ministrów przyjęła zakaz wlotu w polską przestrzeń powietrzną samolotów użytkowanych przez przewoźników z Białorusi. Jest to element realizacji sankcji, o które wnioskował podczas Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki".

Premier Mateusz Morawiecki wnioskował na szczycie Rady Europejskiej o wprowadzenie zakazu lotów dla białoruskich linii lotniczych. Unijni przywódcy zdecydowali o zamknięciu wszystkich lotnisk w Unii Europejskiej dla białoruskich samolotów. Linie Belavia mają już zakaz latania nad Litwą, Łotwą, Ukrainą, Szwecją, Wielką Brytanią, Francją i Czechami.

Prezydenci i premierzy z 27 krajów UE zobowiązali szefa unijnej dyplomacji do przygotowania propozycji restrykcji gospodarczych. Uczestnicy szczytu zgodzili się też na rozszerzenie dotychczasowych sankcji dyplomatycznych nakładanych na reżim od ubiegłego roku za sfałszowanie wyborów prezydenckich i represje wobec obywateli. Na czarną listę mają być wpisani kolejni funkcjonariusze reżimu i firmy finansujące władze.

Polska wprowadza od czwartku 27 maja zakaz lotów dla białoruskich przewoźników

Od czwartku (27 maja) Polska będzie blokować ruch powietrzny dla przewoźników z Białorusi. - Polska wprowadza od jutra zakaz lotów przewoźników, którzy pochodzą z terenu Białorusi. Jest to konsekwencja agresywnych działań przeprowadzonych w niedzielę na jeden z samolotów, który został zmuszony do lądowania w celu - co wszyscy widzimy - zatrzymania jednego z białoruskich opozycjonistów - powiedział podczas rozmowy z Polskim Radiem rzecznik rządu Piotr Muller.

Muller poinformował również, że pakiet sankcji wobec Białorusi obejmuje także inne restrykcje. - W najbliższych dniach zostaną również przyjęte sankcje gospodarcze, które ma zaakceptować Rada Unii Europejskiej - wspomniał rzecznik.

Decyzja podyktowana jest zmuszeniem samolotu linii Ryanair do przymusowego lądowania w Mińsku, stolicy Białorusi. Na pokładzie samolotu lecącego z Aten do Wilna znajdował się opozycjonista - Roman Protasewicz, eden z autorów prowadzonego na Telegramie kanału NEXTA, którego działanie władze uznały za ekstremizm, poszukiwany był listem gończym przez białoruskie organy ścigania.