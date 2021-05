Gowin o wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich: Czekamy na decyzję PiS oraz Solidarnej Polski

Zdaniem Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka Sejmu i szefa klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, mało prawdopodobne jest, aby w tym tygodniu posłowie zajęli się wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Marszałek Elżbieta Witek wyznaczyła nowy termin na zgłaszanie kandydatów. Mija on 27 maja o godzinie 16.

Kandydat na RPO. Porozumienie Jarosława Gowina rekomendowało Marka Konopczyńskiego

- Przedstawiłem dzisiaj kierownictwu PiS osobę, która ma rekomendację Porozumienia na RPO, profesora Marka Konopczyńskiego. Czekamy na decyzję PiS oraz Solidarnej Polski - powiedział w środę lider Porozumienia i wicepremier Jarosław Gowin na briefingu prasowym. Poinformował również, że koalicjanci ze Zjednoczonej Prawicy nie zadeklarowali jeszcze, czy poprą przedstawioną przez Porozumienie kandydaturę. - Wcześniej umawialiśmy się, że to właśnie Porozumienie wskaże kolejnego kandydata. Mam nadzieję, że to ustalenie pozostaje w mocy - mówił.

Z kolei Ryszard Terlecki, odnosząc się do kandydatury Konopczyńskiego, powiedział, że "to jest na razie kandydatura Porozumienia". Pytany, czy PiS ją poprze, odparł: "zastanowimy się dzisiaj, myślę, że to jest mało prawdopodobne".

PSL wystawia swojego kandydata na RPO. Głos w sprawie RPO zabiera także Jarosław Kaczyński

PSL również chce wystawić swojego kandydata na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Piotr Zgorzelski, w rozmowie z TVN24 poinformował, że chodzi o Marcina Wiącka. Z kolei Jarosław Kaczyński poinformował, że nie wyklucza kandydatury Lidii Staroń.

Parlament czterokrotnie próbował wybrać RPO. Niestety, bezskutecznie. Dwukrotnie jedyną kandydatką na urząd była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, ale nie uzyskała ona poparcia Sejmu. W dwóch kolejnych turach Sejm wybrał na RPO kandydatów PiS - Piotra Wawrzyka i Bartłomieja Wróblewskiego. Obie kandydatury nie uzyskały jednak zgody Senatu.