Resort Ziobry proponuje surowsze kary dla przestępców seksualnych. "To nasz obowiązek"

Na początku swojej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro odniósł się do sprawy 11-letniego Sebastiana z Katowic. Chłopiec został uprowadzony i zamordowany przez 41-letniego Tomasza M. - To niezwykle smutne, że w takich okolicznościach musimy wracać do propozycji zaostrzenia kar za brutalne przestępstwa pedofilskie. Ale trudno uciec od tej refleksji wobec dramatu, jaki miał miejsce w Sosnowcu. Porwanie, a następnie zamordowanie chłopca przez pedofila, to czyn niezwykle bulwersujący i poruszający wszystkich. Każdy, kto posiada elementarną empatię musi zareagować oburzeniem. Brakuje słów, którymi można by było wyrazić współczucie wobec rodziny - powiedział.

- Naszym obowiązkiem jest jednak podjąć po raz kolejny kwestię zaostrzenia kar dla sprawców, którzy dopuszczają się tak okrutnych przestępstw, przestępstw o charakterze pedofilskim. A zwłaszcza przestępstw z użyciem brutalnej przemocy. Przestępstw popełnianych po raz kolejny, w recydywie, jak w tym wypadku. A w szczególności przestępstw związanych z zabójstwem - podkreślił polityk.

Resort Ziobry zaproponował podwyższenie kar dla przestępców seksualnych

Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości zaproponowało zmianę ogólnych zasad związanych z karami w Kodeksie karnym. - W tej chwili mamy kary do 15 lat pozbawienia wolności, później 25 lat i w końcu dożywotnie pozbawienie wolności. Chcemy wprowadzić jedną karę pozbawienia wolności - do 30 lat, a później dożywocia - tłumaczył wiceszef resortu Michał Woś.

- Chcemy wprowadzić nowe typy kwalifikowane przestępstwa zgwałcenia - w przypadku posługiwania się bronią palną wobec kobiety ciężarnej oraz przy utrwalaniu obrazu i dźwięku z przebiegu czynu. W tej chwili grozi za to od od 2 do 12 lat. Chcemy, by wymiar kary wynosił od 3 do 25 lat pozbawienia wolności - mówił Woś.

Przypomniał, że w obecnym stanie prawnym za przestępstwo zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem grozi od 5 do 15 lat więzienia. Zgodnie z propozycją resortu sprawiedliwości groziłoby za to od 5 do 30 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. Po zmianach w Kodeksie karnym przestępstwo zgwałcenia dziecka byłoby zagrożone podobną karą (wcześniej wynosiła ona od 3 do 15 lat pozbawienia wolności).

Za zgwałcenie z następstwem w postaci śmierci człowieka sprawca mógłby trafić do więzienia na okres od 8 lat do 30 lat lub otrzymać dożywotnią karę pozbawienia wolności.

Ministerstwo sprawiedliwości chce wprowadzić też nową kategorię recydywy, którą objęci zostaliby przestępcy seksualni. Polegałaby ona m.in. na dwukrotnym podwyższeniu dolnej granicy kary pozbawienia wolności w przypadku ponownego popełnienia przestępstwa, a także dłuższym okresie próby.

Zbigniew Ziobro: Ufam, że w tej sprawie znajdziemy porozumienie ponad podziałami politycznymi

W trakcie konferencji Ziobro wspomniał, że przeszłości, na różnych etapach prac legislacyjnych nad zaostrzeniem kar dla osób popełniających przestępstwa pedofilskie, "wielokrotnie zderzał się z brakiem woli większości parlamentarnej" lub prezydenta, dodając, że ma na myśli prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

- Zawsze się znalazł ktoś, kto nie był zwolennikiem zaostrzania kar i mówił, że liczy się nieuchronność kary, a nie jej surowość. Przykład z Sosnowca pokazuje, że to nieprawda. Mamy bowiem do czynienia z klasycznym przypadkiem sprawcy, pedofila, który został wykryty, zatrzymany, i wobec którego wyciągnięto konsekwencje. Niestety bardzo łagodne konsekwencje. Co z tego, że policja, prokuratura i sąd zadziałały nieuchronnie i szybko, jeśli kara miała charakter całkowicie nieadekwatny do czynów i nie zniechęciła sprawcy do powrotu na drogę przestępstwa. Musimy sobie powiedzieć jasno, że istnieje kategoria sprawców niepoprawnych, mających inklinacje do działań agresywnych, dla których jednym skutecznym remedium jest ich izolacja, czasami do końca życia. Nie możemy dawać im szansy, bo taka szansa dla pedofila okazuje się dramatem dla dziecka, dla kolejnej ofiary. To dzieciom powinniśmy dawać szansę na to, że nigdy na taką osobę nie natrafią - mówił Ziobro.

Minister sprawiedliwości wystosował też apel do polityków opozycji, która - jego zdaniem - sprzeciwia się postulowanym przez niego zmianom w prawie. - By ten dramat zmusił ich do zastanowienia i poszukania zgody pomiędzy rządem, ugrupowaniami tworzącymi koalicję [rządzącą - red.] oraz opozycją - wskazał.

- Zamierzam ponowić propozycję zmian w kodeksie karnym, które zmierzają do zaostrzenia kar za przestępstwa pedofilskie. Zwłaszcza za te, które popełniono z użyciem przemocy, uprowadzenia i oczywiście zabójstwa. Mam nadzieję, że już nie usłyszymy w Sejmie argumentów, iż nie liczy się surowość kary, tylko nieuchronność. Gdy mamy do czynienia z psychopatycznym zabójcą albo z osobą ulegającą pobudkom pedofilskim, to nieuchronność nie działa. Tu musi zostać zastosowana adekwatna surowość. Trudno sobie wyobrazić większe zło niż tego rodzaju napaść na niewinne dziecko przez perfidnie i umyślnie działającego pedofila. Ufam, że w tej sprawie znajdziemy porozumienie w parlamencie, poza podziałami politycznymi - powiedział szef resortu sprawiedliwości.