Porozumienie przedstawiło kandydata na RPO. "Powinien znaleźć poparcie po stronie rządowej i opozycyjnej"

"To osoba, dla której dialog jest dużą wartością i która powinna znaleźć poparcie nie tylko po stronie rządowej, ale również opozycyjnej" - napisał przed konferencją prasową Porozumienia Jan Strzeżek, zastępca rzecznika Porozumienia.

Nieoficjalnie media już wcześniej podawały, że Porozumienie wysunie kandydaturę prof. Konopczyńskiego. Teraz Porozumienie przedstawi swoją kandydaturę pozostałym koalicjantom. Wcześniej w medialnym obiegu jako główną kandydatkę Zjednoczonej Prawicy na RPO przedstawiano senatorkę Lidię Staroń.

Marek Konopczyński jest pedagogiem resocjalizacyjnym i profesorem nauk społecznych. Należy do Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W latach 1992-95 był dyrektorem departamenu opieki, wychowania i kultury fizycznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Kto na RPO? Politycy nie mogą się porozumieć

We wrześniu upłynęła 5-letnia kadencja dotychczasowego RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznika nadal pełni swój urząd do czas powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

Parlament już czterokrotnie bezskutecznie próbował wybrać RPO. Dwukrotnie jedyną kandydatką na urząd była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, Nie uzyskała ona poparcia Sejmu. W dwóch kolejnych turach Sejm wybrał na RPO kandydatów PiS. Byli to kolejno: Piotr Wawrzyk i Bartłomiej Wróblewski. Obie kandydatury nie uzyskały jednak zgody Senatu.