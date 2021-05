NIK składa zawiadomienie ws. wyborów kopertowych. "Należy wam się więzienie panowie!"

Zobacz wideo Morawiecki odnosi się do sytuacji kopalni w Turowie: Przez ten spór doszło do zaognienia relacji polsko-czeskich, jakiego dawno nie było

We wtorek Marian Banaś poinformował o złożeniu do prokuratury zawiadomień na premiera Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, Mariusza Kamińskiego i Jacka Sasina. - W związku z wynikami kontroli, dotyczącej przygotowania i organizacji wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonych na 10 maja 2020 roku, z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego, Najwyższa Izba Kontroli, mając na uwadze wagę stwierdzonych nieprawidłowości, kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego - powiedział podczas konferencji prasowej prezes NIK. Więcej w poniższym tekście:

NIK składa zawiadomienia na Morawieckiego, Dworczyka, Kamińskiego i Sasina

"Jak nie idzie, to nie idzie"

Informację o zawiadomieniu do prokuratury skomentował europoseł Andrzej Halicki. "Słaby dzień Premiera Mateusza Morawieckiego. Najpierw okrutny Babisz, a teraz Banaś. Jak nie idzie, to nie idzie" - napisał na Twitterze.

"Szef NIK Marian Banaś złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa m. in. przez Sasina, Kamińskiego i Morawieckiego. Słusznie. Nie wolno traktować państwa polskiego jak prywatnego folwarku. Dwa tygodnie temu złożyliśmy zawiadomienia w imieniu Konfederacji. Czas na ruch prokuratury" - stwierdził Robert Winnicki z Konfederacji.

"Prezes NIK Marian Banaś ogłosił, że składa zawiadomienia do prokuratury na Premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów: Michała Dworczyka, Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego. Słusznie. Wraz z posłami: Dobromirem Sośnierzem i Robertem Winnickim złożyliśmy podobne zawiadomienia bodaj w zeszłym tygodniu" - poinformował Michał Urbaniak z Konfederacji.

"Banaś kieruje wnioski do prokuratury przeciw Morawieckiemu, Dworczykowi, Sasinowi i Kamińskiemu. Należy wam się więzienie panowie!" - podkreślił Piotr Szumlewicz, redaktor naczelny "Magazynu Dialogu Społecznego Fakty".

"Zawiadomienie do prokuratury. Brakuje tylko pomysłodawcy Kaczyńskiego" - stwierdził Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.

"Zanim PiS zaatakuje szefa NIK, warto przypomnieć: "Jeżeli ktoś, jak Marian Banaś, zabrał co najmniej dwieście kilkadziesiąt mld przestępcom, to ma wrogów i ci wrogowie mogą posunąć się do daleko idącej operacji, żeby kogoś takiego skompromitować" Jarosław Kaczyński, 25 IX 2019 r." - napisał Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".