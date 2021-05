Majątek premiera pod lupą WP. Wiceminister Woś: Dobrze, że ma dom nad polskim morzem, a nie na Bahamach

Szymon Jadczak oraz Patryk Słowik z Wirtualnej Polski ustalili szacunkową wartość majątku premiera Mateusza Morawieckiego i jego żony Iwony - to ok. 40 milionów zł. Jak wskazują dziennikarze, wokół majątku polityka narosło wiele kontrowersji, zwłaszcza w kontekście zawartej pomiędzy małżonkami w 2013 roku umowy o podziale majątku. W jej efekcie część wspólnych nieruchomości trafiła do kobiety. Od tamtej pory premier nie musi wykazywać w oświadczeniach majątkowych nieruchomości, które należą do jego żony.

Wiceminister Michał Woś o majątku Morawieckiego: To nie zaskoczenie, że jest milionerem

Na temat opublikowanego przez WP materiału, w którym zebrano informacje na temat majątku małżeństwa Morawieckich, wypowiedział się wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk wspomniał o ustawie dotyczącej jawności majątków rodzin polityków.

- Była ustawa o jawności majątków rodzin, żon polityków. Ona trafiła decyzją pana prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Osobiście podpisałbym się pod nią i zagłosował. Nie wiem natomiast, jakie są plany kierownictwa politycznego państwa w tym zakresie - powiedział wiceminister. Dodał również, co myśli o majątku szefa rządu.

Departament KPRM ostrzegał Morawieckiego przed wyborami kopertowymi

- Jeszcze niedawno media trąbiły, że premier ma majątek 70 mln złotych, teraz wychodzi połowa mniej. Dla mnie to nie jest zaskoczenie, że były prezes banku jest milionerem. Z części jego oświadczenia przecież widać, ile zgromadził środków. Dobrze, że ma dom nad polskim morzem, a nie gdzieś na Bahamach - skomentował wiceszef resortu sprawiedliwości.

Majątek premiera Mateusza Morawieckiego i jego żony Iwony

Ostatnie oświadczenie majątkowe premiera jest z 30 kwietnia 2020 roku. Wynika z niego, że Morawiecki posiada dwa domy o wartości 5 milionów złotych, mieszkanie w Warszawie warte 1,1 mln zł, jest współwłaścicielem segmentu (za 1,2 mln zł), ma również działkę rolniczą (ok. 2 hektary o wartości 200 tysięcy zł).

Jak zaznaczają dziennikarze, nie ma pewności, że opisane nieruchomości, to wszystkie, jakie posiadają państwo Morawieccy. W wykazie znajdują się bowiem wyłącznie te zlokalizowane na terenie naszego kraju, a niewykluczone, że żona premiera może posiadać inwestycje poza granicami Polski.

Majątek Iwony Morawieckiej to między innymi: dwie działki na Oporowie we Wrocławiu (łącznie 15 ha o wartości 12,8 mln zł), lokal o powierzchni 226,5 mkw w kamienicy przy rynku we Wrocławiu (1,3 mln zł), dwa mieszkania także przy rynku we Wrocławiu o wartości 700 tys. i 500 tys. zł, a także dwa mieszkania na Mokotowie w Warszawie (o wartości 5,5 mln zł oraz 825 tys. zł). W ramach wspólnego majątku Morawieccy posiadają segment (180 mkw) we Wrocławiu, który jest wart 1,35 mln zł.

NIK złoży do prokuratury zawiadomienia ws. Morawieckiego i Dworczyka

Z wyliczeń Wirtualnej Polski wynika, że majątek premiera Mateusza Morawieckiego oraz jego żony to łącznie ok. 31 mln zł. Nieruchomości, które sprzedała Iwona Morawiecka, pozwoliły jej wzbogacić się o 3,5 mln zł. Do sumy dodana została również kwota 4,93 mln zł, która została zadeklarowana jako oszczędności. Całość majątku to w takim razie ok. 40 mln zł.

W 2019 roku w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" premier tłumaczył, że w 2013 roku doszło do podziału majątku z żoną, ponieważ nie chciał mieć niczego wspólnego z działalnością gospodarczą. Wszelkie dochodowe nieruchomości zostały przejęte wówczas przez małżonkę, która zajmuje się wynajmem i inwestowaniem.