Jest śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków przez Witek. Chodzi o listy poparcia do KRS

Wszczęte 22 kwietnia śledztwo dotyczy kwestii niedopełnienia obowiązków nie tylko przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, ale także szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską i innych urzędników - podaje Wp.pl. Sprawa ma związek z odmową udostępnienia list poparcia dla członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Jak przekazała portalowi Gazeta.pl Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wcześniej prokuratura wydała decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w tej sprawie. Sąd uwzględnił jednak zażalenie i nakazał prokuraturze podjęcie czynności.

Jednocześnie prowadzone jest również śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka, który w lipcu 2019 r. swoim postanowieniem zobowiązał Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od publikacji list.

Listy poparcia do KRS

W związku z nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w marcu 2018 r. Sejm wybrał na czteroletnią kadencję 15 sędziów-członków KRS. Dziewięć nazwisk wskazał PiS, sześć - Kukiz'15. Przed zmianą przepisów członków KRS nie wybierali posłowie, a środowiska sędziowskie. Kandydatów do KRS mogła wskazać grupa 25 sędziów lub grupa co najmniej 2 tys. obywateli.

Zgłoszenia kandydatów składano między 23 a 25 stycznia 2018 roku. Razem zgłosiło się 18 sędziów - z czego Mariusz Lewiński jako jedyny wyłącznie z poparciem grupy obywateli.

Do Kancelarii Sejmu składane były wnioski, między innymi polityków i organizacji społecznych, o informacje dotyczące imion, nazwisk i miejsc orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do KRS. Kancelaria Sejmu odmawiała jednak udostępnienia tych informacji wszystkim, którzy się o nie ubiegali. Przypomnijmy: sierpnia 2019 r. marszałkiem Sejmu był Marek Kuchciński, później stanowisko to objęła Elżbieta Witek.

W sierpniu 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że listy poparcia są informacją publiczną i Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykaz nazwisk sędziów popierających kandydatów do KRS. Orzeczenie to podtrzymał w czerwcu 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny.

W lipcu 2019 r. Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszczął postępowania wobec Kancelarii Sejmu, blokując tym samym publikację listy nazwisk osób popierających kandydatury. Szef Urzędu wydał tym samym decyzję zabezpieczającą i zasłonił się przepisami związanymi z RODO.

"Kancelaria Sejmu będzie oczekiwać na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostatecznej decyzji o dopuszczalności ujawnienia danych osobowych sędziów" - tłumaczyli wówczas przedstawiciele kancelarii.

W styczniu 2020 r. postanowienie prezesa UODO zostało uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. W lutym 2020 r. Kancelaria Sejmu ostatecznie opublikowała pełne listy.