Poranna rozmowa Gazeta.pl. Gośćmi Michał Wójcik i Jana Shostak [NA ŻYWO]

Jednym z tematów Porannej rozmowy Gazeta.pl będzie zatrzymanie białoruskiego dziennikarza opozycyjnego Romana Protasewicza. W niedzielę samolot pasażerski linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w Mińsku, a znajdujący się na pokładzie Protasewicz trafił do aresztu.

REKLAMA

Roman Protasewicz wyjechał z Białorusi w 2019 roku z powodu współpracy z NEXTA - niezależnym kanałem w serwisie YouTube. Następnie został jego redaktorem. W ubiegłym roku relacjonował wybory na Białorusi i późniejsze protesty. Białoruskie siły bezpieczeństwa wszczęły przeciw niemu kilka spraw karnych, a KGB umieściło go na liście terrorystów.