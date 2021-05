Porozumienie czeka na ostateczne zapisy Polskiego Ładu. "Obecne są nie do zaakceptowania"

- Ostateczna wersja musi zostać przekuta w ustawy, a te będą nabierały kształtu do czasu podpisu prezydenta - mówiła Magdalena Sroka w Polsat News.

Sroka: Porozumienie walczyło w sprawie Polskiego Ładu. Uwzględniono propozycje partii

- Polski Ład to kierunki programowe, propozycje rozwoju, wprowadzenia zmian. Te propozycje zaakceptowaliśmy, złożyliśmy swoje i one zostały do Polskiego Ładu włączone - zapewniła w Polsat News rzeczniczka Porozumienia. Zapowiedziała również, że partia nadal będzie zgłaszać swoje propozycje i przekonywać do nich partnerów.

Sroka zapowiedziała, że w wyniku sporu o składkę zdrowotną, jej wysokość będzie proporcjonalna i sprawiedliwa i nie będzie obciążała osób prowadzących działalność gospodarczą.

Przypomniała również, że Porozumienie zaproponowało m.in. zmiany dot. mieszkalnictwa, 30 tys. kwoty wolnej od podatku i drugi próg podatkowy w wysokości 125 tys. zł. Dodała, że propozycje partii zostały uwzględnione.

Rzeczniczka Porozumienia poinformowała również o spotkaniu Gowina z premierem Mateuszem Morawieckim, kiedy dyskutowali o ostatecznych zapisach, które będą prezentowane w formie ustawy.

- Tutaj jeszcze propozycje Porozumienia są na stole. Mam nadzieję, że tak jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę zastosowaliśmy tzw. ulgę Gowina, osoby zarabiające do 12,5 tys. brutto nie odczują zmian w wysokości opłacanej składki zdrowotnej. Z kolei osoba, która będzie zarabiała 13 tys. brutto, poniesie różnicę w wysokości 13 zł. Dlatego też, w tej chwili pracujemy nad tym, żeby takie zastosowania były możliwe dla wszystkich osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - powiedziała. Jej zdaniem, wszyscy, również osoby rozliczające się według podatku liniowego, powinny mieć możliwość skorzystania z 30 tys. kwoty wolnej od podatku.

Zwróciła uwagę również na to, że w obecnej formie zapisy dotyczące podatków wydają się być nie do zaakceptowania. - Dlatego negocjacje trwają, byśmy mogli się pod tym podpisać. Poczekajmy na ostateczne projekty - powiedziała i podkreśliła, że Porozumienie chce zastosowania tzw. ulgi Gowina.

Magdalena Sroka wyraźnie podkreśliła, że nie wyobraża sobie koalicji z Adamem Bielanem, który chciał przejąć partię. Stwierdziła, że Bielan bardzo dużo psuje w polskiej polityce i nazwała go "niepoważnym politykiem". - Mojej zgody na to nie ma - powiedziała, odnosząc się do planów powstania nowej partii w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy.

Zapytana o to, czy Porozumienie opuści koalicję, jeśli dołączy do niej partia Bielana, stwierdziła, że "osoby wydalone z Porozumienia są obecnie w PiS, całkowicie popierają kierunki wyznaczane przez obóz Zjednoczonej Prawicy, nie widzę konieczności podpisywania z tymi trzema panami umowy koalicyjnej".

Piotr Müller twierdzi, że zmiany w podatkach zapowiedziane w programie PiS będą neutralne lub korzystne dla 90 proc. obywateli. Zyskać ma między innymi 91 proc. emerytów i rencistów. Ze względu na prawie 10-krotne zwiększenie kwoty wolnej od podatku, co zakłada Polski Ład, część osób starszych nie zapłaci podatku od swojej emerytury. Zmiany mają wejść w życie od nowego roku.