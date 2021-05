Kaczyński o Kukizie: Bardzo go polubiłem. Po kilku lampkach powiedział mi nawet, że ładnie śpiewam

Fragment wywiadu, który w całości ma się ukazać w poniedziałek w tygodniku "Sieci", opublikował portal wpolityce.pl. Jarosław Kaczyński jest w nim pytany, czy to prawda, że PiS poszerzył grono posłów popierających rząd i obecnie ich liczba wynosi 240. - Tak mniej więcej to wygląda, ale dopóki to nie jest na stole, sprawdzone w boju, to nie ma sensu o tym mówić - powiedział Kaczyński.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzecia kadencja dla PiS-u. Czy to realny scenariusz?

Jarosław Kaczyński "bardzo polubił" Kukiza. "Po kilku lampkach powiedział, że ładnie śpiewam"

Prezes PiS odniósł się do pomysłu poszerzenia koalicji o inne ugrupowanie. - Tu jest różnica zdań pomiędzy mną a innymi bardzo ważnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. Niektórzy uważali pewne opcje za możliwe, choć dzisiaj już chyba zrezygnowali z tego przeświadczenia. Ja uważałem, że to niemożliwe, bo jestem w polityce dłużej niż oni. Chociaż są tam osoby przychylne takim pomysłom, to mają za słabą pozycję, by zmienić główną linię swojej formacji - podkreślił.

Jarosław Kaczyński ocenia reformę w sądownictwie. "Jest gorzej"

Kaczyńskiego zapytano też o możliwość rządzenia razem z Pawłem Kukizem. - Mam nadzieję, że są sprawy w których możemy współdziałać - powiedział Kaczyński. Jak ocenił, "pytanie zasadnicze dotyczy tego, czy będzie chciał pracować w ramach stabilnego porozumienia politycznego". - Osobiście bardzo go polubiłem. Kiedyś, po dłuższym spotkaniu przy kolacji i po kilku lampkach, powiedział mi nawet, że ładnie śpiewam. Tym już całkowicie pozyskał moją sympatię - stwierdził.

Wicepremier o spotkaniach z Pawłem Kukizem mówił też w głośnym w ostatnich dniach wywiadzie dla Interii. - Już nie potrafię policzyć, ile tych rozmów było: to bardzo dobre i miłe spotkania. Ale Paweł Kukiz jest... artystą. Sądzę, że przede wszystkim artystą - powiedział.

Kaczyński w wywiadzie o posłach Lewicy. Chwali wystąpienia Zandberga