Czechy zadowolone po decyzji TSUE ws. Turowa. "Polska naruszyła prawo UE". Mówią też o negocjacjach

Richard Brabec, minister środowiska Czech, podkreślił, że decyzja unijnego sądu jest pierwszym dużym zwycięstwem jego kraju w sporze z Polską o kopalnię w Turowie - informuje agencja CTK. Polityk wyraził nadzieję, że TSUE wyda ostateczną decyzję w sprawie tak szybko, jak to możliwe.

Czechy o decyzji TSUE ws. Turowa: Cały czas jesteśmy gotowi do negocjacji z inwestorem kopalni

- Jesteśmy przekonani, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej, zezwalając na przedłużenie wydobycia węgla brunatnego w bliskim sąsiedztwie naszej Republiki i Niemiec - powiedział minister Brabec.

- Ta działalność wpływa niekorzystnie nie tylko na prawo mieszkańców polsko-czeskiej granicy do wody poprzez oddziaływanie na poziom wód gruntowych, ale także na jakość środowiska i własność mieszkańców - dodał.

Do decyzji TSUE odniósł się również Martin Puta, polityk stojący na czele kraju libereckiego, czeskiego odpowiednika województwa. Puta zaznaczył, że unijny sąd powołał się na zarzuty stawiane przez Czechy oraz kraj liberecki w rozmowach ze stroną polską. - Cały czas jesteśmy gotowi do negocjacji z inwestorem kopalni w sprawie środków kompensacyjnych i o sposobach ochrony interesów Czechów i środowiska, w którym żyją - zaznaczył.

TSUE nakazuje wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie. Morawiecki: Niesłuszna, niesprawiedliwa, niespodziewana decyzja

W piątek (21.05) TSUE przychylił się do wniosku Czech ws. sporu z Polską. Nasz południowy sąsiad zwrócił się do Trybunału w ramach postępowania w przedmiocie środków tymczasowych o nakazanie Polsce niezwłocznego zaprzestania wydobywania węgla brunatnego w kopalni Turów. Rosario Silva de Lapuerta, wiceprezes TSUE, uwzględniła wniosek Czech do czasu ogłoszenia ostatecznego wyroku w sprawie.

Czechy uważają, że dalsze wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów może mieć negatywny wpływ na poziom lustra wód podziemnych na ich terytorium. W odpowiedzi na postanowienie TSUE Mateusz Morawiecki stwierdził, że elektrownia Turów, zasilana węglem wydobywanym w kopalni Turów, "produkuje od czterech do nawet siedmiu procent mocy dla polskich obywateli".



- Z całą mocą będziemy przeciwdziałać tej niesłusznej, niesprawiedliwej i niespodziewanej decyzji, która zapadła w Luksemburgu. Jestem przekonany, że będziemy potrafili wykazać nasze racje i zakończyć całą sprawę tak, by nie narażać zdrowia i życia polskich obywateli - powiedział.