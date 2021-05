W Porozumieniu wrze po sojuszu Bielana z Kaczyńskim. "Ludziom szczęki opadły. Są wściekli"

Członkowie Porozumienia Jarosława Gowina mają być "wściekli" na pomysł dokooptowania do koalicji rządzącej partii Adama Bielana. - Niektórzy uważają, że miarka się przebrała. Jeśli Bielan wejdzie do koalicji, my z niej wyjdziemy - mówią Onetowi politycy.

