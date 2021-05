Anacki: To Bielan jest pomysłodawcą wyborów kopertowych, za które obciąża się premiera. Są dowody

- To Adam Bielan jest pomysłodawcą nietrafionych wyborów "kopertowych", za które obciąża się premiera Morawieckiego czy ministrów, co jest w raporcie NIK - mówił w czwartkowej "Debacie Dnia" w Polsat News Robert Anacki.

Anacki w Polsat News. Uważa, że wybory "kopertowe" to pomysł Bielana

- Bielan jest pomysłodawcą nietrafionych wyborów "kopertowych", za które obciąża się premiera Morawieckiego czy ministrów, co jest w raporcie NIK - powiedział Robert Anacki w rozmowie z Agnieszką Gozdyrą z Polsat News.

Anacki twierdzi, że Bielan w 2020 roku poinformował parlamentarzystów, że wybory w maju "i tak się odbędą, bo on tak uzgodnił z marszałek Sejmu". - Są na to dowody na piśmie. Ponadto przekonał do tej idei Jarosława Kaczyńskiego, mimo sprzeciwu Porozumienia - mówił.

Anacki: Bielan potrafił wskakiwać na ławkę i krzyczeć, że zniszczy Gowina

Robert Anacki stwierdził, że Bielan powinien "zniknąć z polityki", bo jest "niebezpiecznym człowiekiem". - Zrobię dużo, aby niektóre informacje wyszły na światło dzienne. Będę robił to prywatnie, aby nie obciążać Jarosława Gowina - mówił w Polsat News. Zapytany przez dziennikarkę o ujawnienie zapisanych rozmów, stwierdził, że postara się śledzić karierę Bielana i pokazać jak buduje nową partię.

- To sprytny "gnojowy" rozrzucający "gnój" od lat - stwierdził polityk.

Bielan potrafił wskakiwać na ławkę (podczas spaceru - red.), krzyczeć że zniszczy Jarosława Gowina i mówić rzeczy, których nie powtórzę (...). Za swoje zachowania przepraszał na WhatsAppie

- dodał.

W środę wiceprezes Porozumienia Robert Anacki poinformował na Twitterze o odejściu z partii. Zrobił to, komentując wiadomość z informacją, że Porozumienie opuszcza także Wojciech Maksymowicz (w czwartek poinformowano o jego przejściu do ruchu Szymona Hołowni). Dzień później po przekazaniu swojej decyzji Anacki opublikował tweet, w którym stwierdził, że "do końca tygodnia Zjednoczona Prawica może stracić większość parlamentarną".