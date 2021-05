Trzaskowski zastąpi Budkę na stanowisku szefa PO? Prof. Dudek: To najlepsze rozwiązanie

Platforma Obywatelska w ostatnim czasie przeżywa ogromny kryzys. Pozycja partii spada w kolejnych sondażach, a w szeregach pojawia się coraz więcej konfliktów. Mowa m.in. o liście 54 parlamentarzystów, którzy wzywali do debaty oraz zmian w strukturach partii. Pismo poskutkowało wyrzuceniem z partii Ireneusza Rasia oraz Pawła Zalewskiego, za nimi rezygnują z członkostwa, już sami, kolejni politycy. W poniedziałek o swoim odejściu informowała Róża Thun, we wtorek Arkadiusz Kubiec (były wiceprezydent Kielc), z kolei w środę taką samą wiadomość przekazał radny z Krakowa Wojciech Krzysztonek.

Rafał Trzaskowski ratunkiem dla Platformy Obywatelskiej?

Profesor Antoni Dudek, historyk i politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w rozmowie z Radiem ZET stwierdził, że "najlepszym rozwiązaniem dla Platformy Obywatelskiej byłoby wybranie Trzaskowskiego na przewodniczącego".

Jak stwierdził, szybkie przeprowadzenie wyborów wewnętrznych oraz wybranie nowego lidera zadziałałoby zdecydowanie lepiej niż demonstrowanie jedności po 6-godzinnych dyskusjach, które odbyły się we wtorek. Choć szumnie zapowiadano, że na spotkaniu ważyć się będą losy Budki, ostatecznie nikt nie wspomniał nawet o jego dymisji.

Rafał Trzaskowski o sytuacji w PO: Budka nie jest jednym z problemów

- Trzaskowski uratował jednak w ubiegłym roku PO przed katastrofą w wyborach prezydenckich, wchodząc na miejsce Kidawy-Błońskiej. Wydaje się, że dziś, będąc nieporównywalnie bardziej popularny od Borysa Budki, powinien go zastąpić - tłumaczył profesor w Radiu ZET. Jego zdaniem Trzaskowski oficjalnie nadal będzie deklarował poparcie dla Borysa Budki i budował sobie jednocześnie "wyjście awaryjne".

Wielu komentatorów oraz samych polityków PO coraz częściej podkreśla, że Borys Budka nie sprawdził się na swoim stanowisku, a stery, zamiast niego, powinien przejąć Rafał Trzaskowski, który cieszy się największą popularnością w partii. Kwestię dotyczącą prezydenta Warszawy poruszył również dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek w rozmowie z Jackiem Karnowskim. Prezydent Sopotu stwierdził, że Trzaskowski byłby "dobrym prezydentem i premierem".

Prof. Dudek o konflikcie w opozycji: Chce powrotu do władzy? To musi współpracować

Politolog skomentował również kwestię ogólnego kryzysu nękającego od jakiegoś czasu opozycję. Mowa o opisywanym przez nas wielokrotnie konflikcie dotyczącym negocjacji w sprawie Funduszu Odbudowy i sejmowym głosowaniu. Lewica oraz PSL i Polska 2050 zdecydowały się poprzeć ustawę ratyfikującą decyzję UE ws. zasobów własnych (Lewica po wcześniejszych negocjacjach z PiS-em). KO z kolei wstrzymała się od głosu i zarzuciła pozostałym zdradę w postaci "kolaboracji z partią rządzącą".

- Jeżeli opozycja chce zacząć myśleć o powrocie do władzy, to musi współpracować, a nie zachowywać się tak, jak w ostatnich tygodniach. Inaczej PiS będzie rządził trzecią kadencję - stwierdził profesor. Jak dodał, "nie tędy wiedzie droga do pozbawienia PiS władzy", a jeśli opozycja chce wspólnie rządzić w przyszłości, musi się w końcu dogadać i porzucić wszelką wrogość.