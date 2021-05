Ambasada od miesięcy dodaje do stu. A na stole leży 170 mln zł. Padły żądania wyjaśnień

Zobacz wideo Rosyjskie wojsko u granic Ukrainy. Ociepa: Jesteśmy gotowi na wszystkie scenariusze

- W opisywanej sytuacji stwierdzenie zamawiającego, że oczekuje kontynuowania udanych relacji biznesowych z wykonawcą, który startuje w nowym przetargu, wydaje się wysoce niefortunne - oceniał prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki, radca prawny z Kancelarii Prof. Wierzbowski & Partnerzy, członek Rady Zamówień Publicznych. Sprawę opisaliśmy miesiąc temu.

Wizy dla Ukrainek i Ukraińców chcących przyjechać do Polski to dobry biznes. W pandemicznym 2020 r. przyjęto ich ponad 600 tys. W ciągu trzech lat ambasada spodziewa się nawet 2,75 miliona kolejnych. By je obsłużyć, placówka potrzebuje zewnętrznej firmy. Osoba chcąca otrzymać wizę płaci aktualnie 14 euro firmie - a nie ambasadzie - od wniosku. A przy okazji firma może dorobić na dodatkowych usługach, bp. zdjęciach.

20 listopada 2021 r. kończy się umowa z aktualnym dostawcą - gigantem VFS Global, który wyrósł na rynku w Indiach. Nowego dostawcę - na kolejne trzy lata - ambasada wyłania w przetargu rozpisanym 28 grudnia 2020 r. To, co zwraca uwagę w tym postępowaniu, to fakt, że tydzień później (5 stycznia 2021 r.) ambasada wystawiła firmie aktualnie świadczącej te usługi i startującej w nowym przetargu list polecający. Wyraziła w nim oczekiwanie "kontynuacji udanych relacji biznesowych". Wywołało to później poruszenie wśród firm, które również walczą o kontrakt.

Ambasada liczy do stu

Termin na składanie ofert minął w lutym. Otwarto je - a wpłynęło pięć - na początku marca. Pochodzą od: VFS Global, konsorcjum polskiej spółki Personal Service z TLS Contact (należącej do francuskiego giganta Teleperformance), Global Visa (z Grecji), BLS (z Indii) i Capago (z Francji).

Mimo upływu dwóch miesięcy ambasada nie ogłosiła zwycięskiej oferty, choć musi niezwłocznie poinformować o wyborze najlepszej. Oferty opiewały na kwoty od 21 mln euro do 37 mln euro. Zwycięzcę wyłania się zliczając punkty - można ich zdobyć w sumie maksymalnie 100 za konkretne rzeczy takie jak cena, doświadczenie i zakres oferty.

Gdy miesiąc temu pytaliśmy ambasadę o ten przetarg, placówka odpisała, że "obecnie jest [on] na etapie badania i oceny ofert".

Wyjaśnienia dla MSZ

Po naszej publikacji do placówki pospieszyło MSZ z oczekiwaniem wyjaśnień. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wnioskiem o informację, czy podjęła jakieś działania, które wyjaśniłyby tę "niefortunną" sytuację i stan przetargu.

MSZ odpisało: "Ambasada RP w Kijowie przekazała informację, zgodnie z którą sformułowanie o 'oczekiwaniu kontynuacji udanych relacji biznesowych' jest jedynie formułą kurtuazyjną i odnosi się do obowiązującego do 20 listopada br. kontraktu z VFS Global".

Posłowie pytają o tarczę antykorupcyjną

Także kilku posłów wystąpiło do MSZ o interpelację ws. tego przetargu. Piszą do ministra SZ prof. Zbigniewa Raua: "Zastanawiający jest fakt, że Ambasada RP w Kijowie wystawiła list referencyjny spółce, która bierze udział w przetargu na obsługę wniosków wizowych realizowaną przez tę samą ambasadę". I pytają, czy przetarg został objęty tarczą antykorupcyjną.