Adam Bielan: Jarosław Kaczyński zna już plany Porozumienia. Zapowiada też zmianę nazwy partii

- Bardzo wiele moich koleżanek i kolegów nie chce mieć nic wspólnego z osobami, które są dziś w otoczeniu Gowina, którym stawiane są bardzo ciężkie zarzuty medialne i również dlatego będziemy chcieli zmienić nazwę partii - mówił Radiu ZET Adam Bielan.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwaśniewski o tweetach Zandberga: Polityka powinna mieć pewną powagę

Bielan chce, by Porozumienie połączyło się z inną partią. Zapowiada zmianę nazwy

Adam Bielan, w rozmowie z Radiem ZET, zapowiedział, że myśli o zmianie nazwy partii. - Nie chcemy mieć z tego rodzaju ludźmi nic do czynienia. Chcemy się odseparować - tłumaczył swoją decyzję. Opowiedział, że od kilku miesięcy w partii wzbudza duże emocje afera firmy Tecra, która została założona przez wiceprezesa Porozumienia. - Otrzymała 10 mln złotych instytucji podległej NCBiR - mówił Adam Bielan.

Spotkanie PO. Są politycy, którzy już z niego wyszli. "Milczeli"

Polityk zaprzeczył również, że nie myśli o założeniu nowej partii. Zaznaczył, że będzie wnioskował o to, by Porozumienie połączyło się z Partią Republikańską i zmieniło nazwę. - Będziemy chcieli podjąć decyzję, o ile Zarząd Krajowy Porozumienia podzieli mój wniosek, a myślę, że tak, że cała partia Porozumienie połączy się z partią (Republikańską - red.). Co wtedy z Gowinem? Decyzja należy do niego. Zapewne będzie kontynuował spór prawny z nami - skomentował Bielan.

"Gowin chce wyprowadzić Porozumienie ze Zjednoczonej Prawicy". Bielan jest już po spotkaniu z Kaczyńskim

- Jarosław Gowin ujawnił to, co my już wiemy wewnątrz partii od kwietnia 2020, kiedy prowadził rozmowy m.in. z PSL na temat zmiany na funkcji marszałka Sejmu, że chce wyprowadzić Porozumienie ze Zjednoczonej Prawicy - powiedział Bielan. Jak twierdzi, Gowin nie ukrywa już, że uważa, że Porozumienie powinno startować w kolejnych wyborach z list ludowców. Zdaniem Bielana, Jarosław Gowin podejmował próby "sprywatyzowania" Porozumienia.

Decydujące chwile Platformy. "Jest wkur*****, ale to jeszcze nie desperacja"

Adam Bielan poinformował również, że Jarosław Kaczyński zna już plany Porozumienia. Zaznaczył jednak, że nowy twór nie będzie ani niczyją przybudówką, ani "podnóżkiem PSL". Poinformował również, że "niedługo dojdzie do kolejnego spotkania na szczycie: Kaczyński-Kukiz" i ma nadzieję, że zaowocuje to podjęciem decyzji. Na antenie radia przyznał, że "Zjednoczona Prawica wychodzi z największego dołka od momentu jej powołania". Liczy również na to, że taka sytuacja już nigdy więcej się nie powtórzy.