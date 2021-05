Polityk PiS: Resort Ziobry może zastąpić Rzecznika Praw Obywatelskich

W ubiegłym miesiącu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Adam Bodnar nie może dłużej sprawować funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego kadencja skończyła się we wrześniu 2020 r. Od tej pory zarówno Sejm, jak i Senat mają trudności z wyborem nowej osoby sprawującej ten urząd.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Bodnar musi opuścić urząd RPO. TK uznał, że pełnienie funkcji po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją

Waldemar Buda: Wolę rzecznika, który siedział w ławach PiS, niż robił to, co Adam Bodnar

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda udzielił obszernego wywiadu dla "Wprost" Podczas rozmowy odniósł się do dość palącego problemu, jakim jest brak obsadzenia roli Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Polityk stwierdził, że ma mało wiary w to, że w normalnym trybie uda się wybrać RPO. Przyznał również, że w grę wchodzi podjęcie jeszcze jednej (piątej) próby wyłonienia w trybie konstytucyjnym osoby, która będzie w Polsce pełnić rolę rzecznika.

- Próby były cztery i oczekiwanie, że piąta będzie skuteczna jest mało realistyczne - powiedział Waldemar Buda. - Ścieżka wskazana przez Trybunał - wypracowania procedury i powołania osoby pełniącej obowiązki rzecznika - jest chyba najbardziej realna - dodał wiceminister.

Buda odniósł się także do próby wyłonienia rzecznika spośród polityków PiS. Chodzi o Bartłomieja Wróblewskiego, posła PiS, którego kandydatura została odrzucona jednym głosem. Wielu polityków miało wątpliwości, odnośnie ewentualnego bezstronnego sprawowania funkcji RPO przez Wróblewskiego. W ocenie wiceministra Budy "Wróblewski z możliwościami, które daje funkcja Rzecznika Praw Obywatelskich, byłby prawdziwie niezależny".

- Deklaracje pana Bartłomieja Wróblewskiego, że byłby rzecznikiem apolitycznym i obiektywnym były jednoznaczne. Poza tym wolę rzecznika, który siedział w ławach PiS, ale byłby niezależny i starałby się być pośrodku, niż takiego, który deklarował apolityczność, a potem robił to, co Adam Bodnar - powiedział sekretarz stanu w resorcie do spraw funduszy i polityki regionalnej. - Sądzę, że pojawiłoby się wiele spraw, które my, jako obóz rządzący, musielibyśmy wyjaśniać po interwencjach RPO - przekonywał.

Do kogo możne zgłosić się obywatel? Buda: Jest Ministerstwo Sprawiedliwości

"Wprost" zapytał Waldemara Budę o to, co może zrobić obywatel, w sytuacji, w której potrzebuje ochrony, ale nie ma się do kogo zgłosić, ponieważ - po niedawnym wyroku TK - Adam Bodnar wkrótce będzie zmuszony opuścić stanowisko. - Jest Ministerstwo Sprawiedliwości - stwierdził Buda.

- Sam jestem prawnikiem, więc i jako poseł często służę pomocą. Podejmując setki interwencji mam nieraz wrażenie, że pełnię podobną rolę jak RPO - powiedział Buda. - Swoją drogą skierowałem do niego [Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara - red.] 200 interwencji, niewiele z nich spotkało się z pozytywnym rozstrzygnięciem - dodał polityk.

Problemy z wyborem nowego rzecznika - nie ma zgody co do osoby pełniącej tę funkcję

Trybunał Konstytucyjny w Polsce orzekł, że Adam Bodnar nie może dłużej sprawować swojej funkcji. Przepis wchodzi w życie 3 miesiące po publikacji w Dzienniku Ustaw. Co to oznacza dla Polaków? Jeśli do tego czasu Sejm oraz Senat nie wybiorą nowej osoby na to stanowisko - urząd RPO pozostanie nieobsadzony.

Dotychczas procedura wyboru nowego rzecznika była już otwierana czterokrotnie. Dwa razy PiS nie wystawił swojego kandydata. Popierana przez opozycję Zuzanna Rudzińska-Bluszcz nie otrzymała większości w Sejmie, z kolei kandydatura Piotra Wawrzyka (zaakceptowana przez Zjednoczoną Prawicę) upadła w Senacie. Ostatnio odbyło się głosowanie nad kandydaturą Bartłomieja Wróblewskiego, posła PiS, który również nie zdobył większości głosów.