Fundusz Odbudowy jednak bez poprawek? Wiceminister PiS: Wydaje się, że przekonaliśmy Senat

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS) spotkał się we wtorek z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim (PO). Buda powiedział na spotkaniu, że oczekuje zajęcia się ustawą ratyfikującą Fundusz Odbudowy w tym tygodniu. Minister zaproponował zorganizowanie przez resort spotkania dla senatorów w sprawie Krajowego Planu Odbudowy (szczegółowego planu wydatku środków z FO).

Buda: Wydaje mi się, że przekonaliśmy Senat ws. poprawek do ustawy ratyfikacyjnej

Waldemar Buda podkreślił, że spotkanie z senatorami mogłoby przyspieszyć prace nad ustawą ratyfikacyjną. Polityk stwierdził, że termin spotkania jest do uzgodnienia, ale dzięki niemu komisje senackie nie musiałyby przedłużać swoich prac i proces ratyfikacji Funduszu Odbudowy mógłby zakończyć się jeszcze w tym tygodniu.

Wiceminister przekazał również marszałkowi Senatu opinię prawną sporządzoną w resorcie. Według Budy wynika z niej, że wprowadzenie poprawek do ustawy ratyfikacyjnej jest niedopuszczalne. Polityk zaapelował do marszałka Grodzkiego, aby senatorowie zrezygnowali z pomysłu wprowadzenia do ustawy preambuły. Podkreślił, że mogłoby to skomplikować proces ratyfikacyjny i wzbudzić wątpliwości po stronie Komisji Europejskiej.

- Wydaje mi się, że przez dyskusję na ten temat przekonaliśmy Senat, żeby zrezygnował z planowanych poprawek do ustawy ratyfikacyjnej. Te wszystkie argumenty, które prezentowaliśmy, opinie prawne, stosowana praktyka, prawdopodobnie przyniosły skutek i pan marszałek oraz Senat odstąpią od uchwalania w ustawie ratyfikacyjnej poprawek - powiedział.

Wiceminister Buda poinformował marszałka, że Polska jest jednym z ostatnich państw w Unii Europejskiej, które jeszcze nie dokonało ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Przekazał mu również list od samorządowców, którzy apelują o przyspieszenie procesu ratyfikacji.

Fundusz Odbudowy to ponad 58 mld zł dla Polski

W ubiegłą środę (12.05) marszałek Tomasz Grodzki przekazał, że Senat zajmie się ustawą ratyfikującą Fundusz Odbudowy 27 maja. Dodał, że do tego czasu w posiedzeniu Senatu zostanie ogłoszona przerwa, podczas której pracować będą senackie komisje.

Posłowie podjęli decyzję o wyrażeniu zgody na ratyfikację Funduszu Odbudowy 4 maja. Za ratyfikacją głosowali posłowie PiS, Lewicy, PSL oraz parlamentarzyści Polski 2050 Szymona Hołowni. Głos "przeciw" oddali posłowie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry oraz Konfederacja. Koalicja Obywatelska (poza trzema posłami) wstrzymała się od głosu. Teraz ustawę ratyfikacyjną musi przyjąć Senat.

Fundusz Odbudowy jest odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Zakłada on rozdysponowanie do państw członkowskich 672,5 miliarda euro. Nasz kraj ma otrzymać w ramach Funduszu ponad 58 miliardów euro w formie dotacji i tanich pożyczek. Ustawa o ratyfikacji Funduszu Odbudowy jest konieczna, aby uruchomić unijne środki. Decyzję w tej sprawie muszą podjąć wszystkie parlamenty państw członkowskich UE.