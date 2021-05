Pracownia Kantar Public w dniach od 7 do 12 maja przeprowadziła sondaż, w którym badanych zapytano o to, jak oceniają pracę prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, a także działania rządu. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1005 mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia. Wyniki zostały opublikowane m.in. przez "Rzeczpospolitą".

Sondaż Kantar Public: Ponad 50 proc. negatywnie o Andrzeju Dudzie

Zgodnie z wynikami sondażu Kantar Public, w maju 36 proc. badanych dobrze oceniło pracę prezydenta Andrzeja Dudy, z czego 8 proc. zaznaczyło, iż ma "zdecydowanie dobrą" opinię. W porównaniu z badaniem z kwietnia wynik wzrósł o 5 punktów procentowych - wówczas prezydent zdobył 31 proc. pozytywnych ocen.

Odsetek złych opinii w maju wyniósł natomiast 55 proc., z czego 31 proc. to odpowiedź "zdecydowanie źle". W porównaniu z kwietniem odsetek negatywnych ocen spadł o 7 punktów procentowych (z 62 proc.). 9 proc. badanych nie było w stanie wydać jednoznacznej opinii - to wzrost o 2 pkt proc.

Sondaż Kantar Public: Jak Polacy oceniają prace premiera Mateusza Morawieckiego?

Ankietowani, którzy pozytywnie ocenili pracę Mateusza Morawieckiego to 35 proc., z czego 7 proc. to opinia zdecydowanie dobra. W porównaniu z kwietniem jest to wzrost o 5 pkt proc (z 30 proc.).

Pracę szefa rządu negatywnie oceniło z kolei w maju aż 56 proc. badanych, z czego 29 proc. to opinia zdecydowanie zła. Odsetek ten jest jednak o 7 pkt proc. niższy niż w kwietniu (63 proc.). 9 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie, to o 2 pkt procentowe więcej niż w kwietniu.

Sondaż Kantar Public. Ocena pracy polskiego rządu

Pozytywną opinię na temat pracy rządu wystawiło 32 proc. badanych, z czego ocenę "zdecydowanie dobrą" wyraziło 4 proc. Odsetek ten jest wyższy o 4 pkt proc. niż w kwietniu.

Negatywną ocenę pracy gabinetu rządowego ma z kolei 57 proc. respondentów (spadek o 7 pkt proc. w porównaniu z kwietniem). Udział osób bez sprecyzowanej opinii to 11 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).