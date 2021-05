Witek nie żałuje komplementów pod adresem Banasia. "Beczkę soli się z człowiekiem zje i się go nie pozna"

Jeszcze nie widziałam żadnego pisma w tej sprawie, jestem przed ustaleniem harmonogramu posiedzenia Sejmu - mówiła we wtorek w Sejmie marszałkini Elżbieta Witek na pytanie o to, czy zajmie się informacją dotyczącą kontroli NIK w sprawie niedoszłych wyborów korespondencyjnych. Stwierdziła również, że nie żałuje swoich słów o prezesie NIK Marianie Banasiu, kiedy "wychwalała go, mówiąc, że jest wzorem".

