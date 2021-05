Banaś poskarżył się w Europie na naciski ze strony władzy. "Wyciąga kolejną broń"

- Ja bym chciała się dowiedzieć, z czego to wynika i na jakiej podstawie pan prezes Banaś tak mówi. Ja nie widzę, żeby były jakiekolwiek naciski. Konstytucyjnie nie jesteśmy w stanie nic zrobić [w sprawie odwołania prezesa NIK - red.]. Jeżeli nie zmienimy konstytucji, ewentualnie ustawy, to nic się tutaj nie zmieni. Pan prezes Banaś o tym wie - powiedziała reporterowi TVN24 marszałkini Sejmu Elżbieta Witek.

Banaś poskarżył się na naciski ze strony władzy do międzynarodowego gremium. "Wyciąga kolejną broń"

O list, który Marian Banaś przesłał do Europejskiej Organizację Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) zapytano też Krzysztofa Śmiszka, posła klubu Lewicy.

- Widzimy kolejną odsłonę żenującej i gorszącej wojny między instytucjami państwowymi. To kolejny argument pana Banasia - teraz rozmawiamy na poziomie europejskim, zawiadamiamy specjalne organy, które czuwają nad działaniem niezależnych instytucji kontrolnych - stwierdził polityk. Ocenił też, że szef NIK przyjął właśnie taktykę, którą można określić mianem "ulica i zagranica".

- Nie dajmy się zwieść, to kolejna odsłona wojny. Marian Banaś wyciąga kolejną broń w obronie swojej niezależności - dodał. Zdaniem Śmiszka, w sporze z władzą Banaś nie użył jeszcze "najważniejszej broni". - Po druzgocącym raporcie NIK-u o wyborach kopertowych nie została zawiadomiona prokuratura w kontekście działań premiera Morawieckiego - tłumaczył poseł Lewicy cytowany przez portal tvn24.pl.

PiS nie zaprezentował "Nowego Ładu", a Banaś już zapowiada kontrolę

- Kiedy Marian Banaś był krystaliczny, to można było go chwalić, był idealnym kandydatem na szefa NIK. A dzisiaj, kiedy realizuje misję, czyli kontroluje organy państwa, jest niewygodny - to z kolei słowa Miłosza Motyki, rzecznika Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli jest jedną z organizacji regionalnych INTOSAI (Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli), zrzeszającą obecnie 51 europejskich instytucji kontroli. Jak czytamy na stronie NIK, EUROSAI "pośredniczy w wymianie informacji z zakresu zewnętrznej kontroli państwowej, uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów kontroli i organizuje szkolenia dla kontrolerów". W kwietniu 2021 r. Banasiowi po raz kolejny powierzono funkcję wiceprzewodniczącego tej organizacji.

NIK: Organizacja wyborów korespondencyjnych bez podstaw prawnych

Prezes NIK Marian Banaś ogłosił w ubiegły czwartek, że Izba negatywnie oceniła proces organizacji wyborów kopertowych. Jak tłumaczył, od momentu podpisania przez premiera decyzji o organizacji wyborów do ich planowanego terminu, jedynym organem, który mógł organizować i przygotować wybory była Państwowa Komisja Wyborcza.

"Organizowanie i przygotowanie wyborów na mocy decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było pozbawione podstaw prawnych" - oświadczył prezes NIK. W ocenie NIK doszło do narażenia Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na nadmierne straty materialne w związku z przygotowaniami do wyborów, które się nie odbyły.

Prezes NIK poinformował też, że Izba złożyła do prokuratury doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządy Poczty Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, które miały zorganizować kopertowe wybory. Nie wykluczono, że wkrótce do prokuratury trafią kolejne takie zawiadomienia. Jak mówił, NIK analizuje stanowiska rządu w tej sprawie i po zapoznaniu się z nimi podejmie ewentualne kolejne decyzje. Izba nie otrzymała jeszcze stanowiska MSWiA.