Czarnek zapowiada zmiany. "Celem jest uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela i zwiększenie etosu pracy"

We wtorek odbyło się posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Przemysław Czarnek, na konferencji po spotkaniu, podkreślił, że w związku z poprawiającą się sytuacją pandemiczną wracamy do normalności. - Nie czekamy. Oprócz wznowienia nauki stacjonarnej już na wszystkich szczeblach przystępujemy do bardzo ważnych dyskusji w związku z zawodem nauczyciela. Przyświecają nam wspólne cele. Tym celem jest zdecydowane uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela i zwiększenie etosu pracy nauczyciela - powiedział polityk.

Szef resortu edukacji podkreślił, że pod koniec kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. - W międzyczasie opracowaliśmy kierunkowe propozycje dyskusji na temat zmian w statusie zawodowym nauczyciela po to, żeby wprowadzić stabilizację zatrudnienia, stabilizację wynagrodzenia, żeby nauczyciel miał więcej czasu na to, co jest jego misją, czyli na pracę z uczniem, żeby nie musiał zajmować się biurokracją w takiej skali, jak to jest obserwowane dzisiaj - podkreślił Przemysław Czarnek.

- Efektem końcowym tego spotkania, bardzo dobrego spotkania, za które dziękuję wszystkim bez wyjątku, jest powołanie trzech zespołów tematycznych, których skład ustalimy jeszcze w tym miesiącu - poinformował polityk. Jak wyjaśnił, chodzi o zespoły: do spraw wynagrodzenia i pensum, ds. awansu zawodowego nauczyciela oraz ds. oceny pracy nauczyciela i debiurokratyzacji pracy nauczyciela. W najbliższych dniach zespoły te mają zostać skompletowane.

Kiedy zmiany zostaną wprowadzone?

Przemysław Czarnek zapytany przez jednego z dziennikarzy o to, kiedy zmiany wejdą w życie, podkreślił, że powoli rozpoczynają się prace nad budżetem państwa na przyszły rok. - Chcemy, żeby to nastąpiło jak najszybciej, żeby ten ewentualny konsensus miał odzwierciedlenie w przepisach budżetowych - powiedział podczas konferencji prasowej minister edukacji.

Polityk został również zapytany o dodatek wiejski dla nauczycieli. - Nie proponowaliśmy likwidacji dodatku wiejskiego. My proponowaliśmy pewne wyrównanie dodatku wiejskiego, czyli uniezależniając od awansu zawodowego - poinformował minister.

We wtorek Przemysław Czarnek na antenie Radia Wrocław mówił o tym, czego uczniowie będą się dowiadywać na lekcjach historii. - Będzie też funkcjonowanie Polski w ramach Unii Europejskiej, ewolucja Unii Europejskiej z tworu praworządnego na twór niepraworządny, bo dzisiaj jest tworem niepraworządnym, który nie przestrzega własnych ram prawnych - powiedział. O te słowa został zapytany podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że o tym, co znajdzie się w programie, zdecydują eksperci, a nie minister edukacji.

