Rzeczniczka PiS głosowała za ujawnieniem majątków rodzin polityków. Zmieniła zdanie. "Osobista kwestia"

Po tym jak premier Mateusz Morawiecki, przedstawił nowy program PiS, Polski Ład, który zawiera między innymi zmiany podatkowe, rzeczniczkę Prawa i Sprawiedliwości Anitę Czerwińską zapytano, czy nie jest to dobry moment na ujawnienie przez rodziny polityków oświadczeń majątkowych.

Rzeczniczka PiS: Taką decyzję każdy polityk powinien podjąć sam

To taka rzecz, która dotyka bardzo osobistych, delikatnych kwestii. Taką decyzję każdy polityk powinien podjąć sam. Nigdy nie zmuszałabym nikogo do tego, żeby ujawniał osobistą kwestię. Chociażby ze względu na drugą osobę

- Anitę Czerwińską cytuje tvn24.pl.

Anita Czerwińska w Sejmie oddała głos "za"

W 2019 roku powstał projekt ustawy, która miałaby zobligować rodziny polityków do ujawnienia oświadczeń majątkowym. Stało się to po tym, jak "Gazeta Wyborcza" ujawniła działania Mateusza Morawieckiego, który wraz z żoną nabył w 2002 roku 15 ha gruntów za 700 tys. zł od wrocławskiego Kościoła. W rzeczywistości ziemia była warta 4 mln zł. już trzy lata wcześniej. Jarosław Kaczyński zapewniał wtedy, że w krótkim czasie powstanie odpowiednia ustawa.

Rząd przyjął i skierował do Sejmu projekt ustawy obligującej m.in.: premiera, ministrów, posłów, senatorów, prezesów TK, NSA i SN do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków, dzieci, osób pozostających we wspólnym pożyciu. Zrealizowaliśmy naszą zapowiedź

- napisał w sierpniu 2019 roku na Twitterze wicepremier Jacek Sasin. Sejm ustawę uchwalił, Senat nie wniósł poprawek, a Andrzej Duda zadecydował o przekazaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego, który do dzisiaj nic nie orzekł. Z kolei Anita Czerwińska, która we wtorek uznała majątek rodzin polityków za sprawę indywidualną, w 2019 głosowała za przyjęciem tej ustawy.

