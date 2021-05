W PO ważne spotkanie. Ważą się losy przywództwa Budki. "Będzie chciał za wszelką cenę je utrzymać"

Poseł Platformy Obywatelskiej Bogusław Sonik na antenie RMF FM poinformował, że we wtorek wieczorem odbędzie się narada parlamentarzystów ugrupowania. Polityk stwierdził, że w partii "jest pewien bunt oficerów pokładowych na pokładzie", ale Borys Budka został wybrany głosami wszystkich członków PO. - I to oni decydują o tym, kto jest przewodniczącym. W kołach w wielu regionach Borys Budka ma zaufanie - powiedział Sonik.

Narada w PO. Będzie debata nt. przywództwa Budki? Sonik o "buncie oficerów"

W PO zwołano ważne spotkanie. "Będzie grillowanie Borysa"

Jeden z polityków PO w rozmowie z Gazeta.pl przyznaje, że Borys Budka "jeszcze nie jest na wylocie, chociaż na pewno przeżywa cholernie trudne chwile". Jak dodał rozmówca Łukasza Rogojsza, wtorkowe spotkanie będzie jednak kluczowe dla przyszłości obecnego przewodniczącego. - Będzie grillowanie Borysa. Już "schetynowcy" się o to postarają. Sondaże, Polska 2050, wywalenie Rasia i Zalewskiego. Tematów nie zabraknie - powiedział w rozmowie z naszym dziennikarzem. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście poniżej:

Inni polityk, w rozmowie z Wirtualną Polską, z kolei podkreślił, że na wtorkowej naradzie Borys Budka będzie twardo bronił swojego przywództwa. - Dymisja Borysa Budki? Nie ma takiej opcji na stole. (...) Będzie dawał do zrozumienia, że główną przyczyną spadających notowań w Platformie są wewnętrzne konflikty w partii, podgrzewane przez jego oponentów. Wyrzucenie Pawła Zalewskiego i Ireneusza Rasia z Platformy to sygnał ostrzegawczy dla krytyków Budki. To pokazanie przeciwnikom, że będzie chciał za wszelką cenę utrzymać swoje przywództwo w PO - powiedziała w rozmowie z WP osoba z otoczenia kierownictwa partii.

Platforma Obywatelska spada w sondażach, jednak w samym ugrupowaniu nie ma pomysłów na to, co zrobić, aby odzyskać dawną pozycję. Jedynym konkretnym pomysłem wydaje się jak na razie wymiana lidera. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal, w samej PO mówi się, że przeciwnicy Borysa Budki zbierają podpisy pod zwołaniem konwencji, którą formalnie może zwołać właśnie przewodniczący.

