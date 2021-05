PiS wybierze prezesa. W lipcu odbędzie się kongres partii

Zobacz wideo Trzecia kadencja dla PiS-u. Czy to realny scenariusz?

3 lipca w Warszawie odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego wybrany zostanie nowy prezes ugrupowania oraz Rada Polityczna. Jak podaje "Rzeczpospolita", obecny prezes, Jarosław Kaczyński, zapowiedział, że będzie kandydował - po raz ostatni. Ze względu na panującą epidemię kongres został przełożony z listopada zeszłego roku. Anita Czerwińska, posłanka PiS i rzeczniczka partii, poinformowała, że nie będzie on dostępny dla mediów.

- Kongres planujemy na 3 lipca. Jeśli nic się nie wydarzy, choćby z powodu pandemii, to będzie przeprowadzony w tym terminie. Ma on charakter statutowo-wyborczy oraz wewnętrzny, partyjny - przekazała.

Kilka dni po obradach kongresu nowo wybrana Rada Polityczna PiS spotka się, by wybrać między innymi wiceprezesów partii. Końcówka maja i czerwiec mają być natomiast czasem debat dotyczących Polskiego Ładu. Pierwsza z nich ma odbyć się już w piątek 21 maja. Będą w niej brać udział eksperci, parlamentarzyści i samorządowcy. Anita Czerwińska została zapytana, czy PiS dopuszcza modyfikację elementów nowego programu Zjednoczonej Prawicy.

- To są założenia, wiem, że one przez te ostatnie dni rozpaliły dyskusję. Może oczekuje się od nas konkretów i szczegółów, ale póki co przedstawiliśmy założenia, teraz będziemy je konkretyzować w projektach ustaw. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na dialog, dyskusję, taką społeczną i ogólną debatę, bo to przecież będzie dotyczyć obywateli - powiedziała.

