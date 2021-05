Morawiecki o wyborach w Rzeszowie "zależnych od zakażeń". Analityk: Wskaźniki te są najniższe od jesieni

Mateusz Morawiecki był we wtorek gościem Radia Rzeszów. Podczas wywiadu został zapytany między innymi o to, czy data przedterminowych wyborów na prezydenta tego miasta ulegnie zmianie.

Mateusz Morawiecki o wyborach w Rzeszowie: Mam nadzieję, że data nie ulegnie zmianie

- Mam nadzieję, że [data - red.] nie ulegnie zmianie, a jedynym warunkiem czy kryterium, w wyniku którego ona by mogła ulec zmianie, jest gwałtowny przyrost zakażeń koronawirusa. Mam nadzieję, że takiego scenariusza nie będzie i w związku z tym tę datę utrzymamy - mówił premier. Zgodnie z zapowiedziami, wybory na prezydenta Rzeszowa mają odbyć się w niedzielę 13 czerwca.

Do wywiadu premiera Mateusza Morawieckiego odniósł się analityk danych o epidemii koronawirusa. Piotr Tarnowski pokazał wykres, z którego wynika, że od kwietnia liczba zakażeń w Rzeszowie spada. Mniej więcej od 1 maja miasto to znajduje się już w "strefie zielonej". Obecnie średnia siedmiodniowa liczba nowych zakażeń wynosi 3,9 na 100 tys. mieszkańców. Jest to wynik najniższy od jesieni 2020 roku.

Mateusz Morawiecki został też poproszony o ocenę szans kandydatki Ewy Leniart, popieranej przez Prawo i Sprawiedliwość. - Z panią wojewodą Ewą Leniart często rozmawiamy o Rzeszowie. Ma swoje hasło: "Rzeszów ma moc" i myślę, że ta moc musi być wykorzystana, może być wykorzystana [...]. Rozmawialiśmy o przyciągnięciu nowych inwestorów i zagranicznych, i polskich do Rzeszowa. Są bardzo konkretne plany. Wiem, że pani wojewoda Ewa Leniart też interesuje się bardzo młodymi rodzinami i zwiększeniem liczby żłobków - żłobków publicznych, dostępnych dla wszystkich mieszkańców - stwierdził premier.

Wybory w Rzeszowie - kim są kandydaci?

Wybory na prezydenta Rzeszowa miały odbyć się 9 maja, jednak zostaną przełożone na 13 czerwca. Na liście znajdą się nazwiska czterech kandydatów: