Marek Suski wyjaśniał także, dlaczego rodacy mają uwierzyć w nowy program Polski Ład. - Do tej pory PiS pokazało, że obietnice spełnia, a jeśli jeszcze nie spełniło, to jest w trakcie spełniania - wyjaśnił.

Marek Suski: Najbardziej uprzywilejowani, najlepiej zarabiający, płacący ryczałt - będą płacić więcej

Posła PiS Marka Suskiego, który był we wtorek gościem Radia ZET, zapytano na antenie, ile straci na Polskim Ładzie - nowym programie stworzonym przez PiS - Pewnie trochę stracę, ale nie widzę w tym problemu. Trzeba się dzielić - wyjaśnił. I dodał, że służbę zdrowia trzeba z czegoś sfinansować.

- Jeśli mówimy, że niezależnie, czy to jest składka zdrowotna, czy to podatek, to kwoty, które z tego wynikają, powodują, że mniej więcej do jakichś siedmiu tysięcy z kawałkiem będzie więcej pieniędzy w kieszeni podatnika, niż do tej pory; później będzie liniowo, potem będzie trochę wzrastać - wyjaśnił Marek Suski. Poseł Prawa i Sprawiedliwości powiedział także, że po wprowadzeniu Polskiego Ładu "najbardziej uprzywilejowani, najlepiej zarabiający, płacący ryczałt - będą płacić więcej".

Nowy Ład. Przy jakim wynagrodzeniu zmiany będą korzystne? [WYLICZENIA]

Wiceprzewodniczący klubu PiS został zapytany także o to, czy Paweł Kukiz wejdzie do Zjednoczonej Prawicy. Poseł choć zauważył, że pytanie powinno być skierowane do Pawła Kukiza, odpowiedział, że "na razie trochę chciałby, a trochę się boi".

"Nowy ład". Nieoficjalnie: Zmiany w podatkach mają wejść w życie od nowego roku

Marek Suski: To jest nowy system, który ma być bardziej sprawiedliwy

Wtorkowy wywiad Marka Suskiego dla Radia ZET, to nie jedyna wypowiedź polityka dotycząca Polskiego Ładu. W poniedziałek polityk w RMF FM był pytany o to, dlaczego dobrze zarabiający lekarzy mają tracić na nowym programie PiS-u. - To jest nowy system, który ma być bardziej sprawiedliwy. Sprawiedliwe jest to, żeby ci, którzy zarabiają mniej, nie płacili większych podatków niż ci, którzy zarabiają więcej - powiedział.

I dodał, że "to jest tak, że w państwie, w którym są miliony obywateli, do dzisiaj na tych najbogatszych składali się ci najbiedniejsi. Ten, który zarabia siedem tysięcy złotych, mniej więcej będzie miał tyle samo".