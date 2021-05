Narada w Platformie Obywatelskiej. Będzie debata na temat przywództwa Budki? Sonik o "buncie oficerów"

Bogusława Sonika zapytano w RMF FM, czy podczas wieczornego posiedzenia parlamentarzystów PO pojawi się wniosek o odwołanie Borysa Budki z funkcji przewodniczącego. - Na pewno będzie się toczyć debata wokół takich propozycji, aczkolwiek co innego wymieniać opinie w mediach społecznościowych, a co innego dokonać takiej próby sił na otwartym spotkaniu klubowym, gdzie zwolenników Borysa Budki będzie więcej niż tych, którzy by chcieli takiej zmiany. Myślę, że Platforma Obywatelska powinna być gotowa do debaty wewnętrznej na każdy temat - powiedział poseł. - Jeżeli ktoś ma taką wolę i chce wyrazić wniosek (o zmianę przewodniczącego - red.) to najwyższa pora. Nowe wybory mogą być ogłoszone wyłącznie przez ciała statutowe, w związku z tym w tych ciałach statutowych trzeba zdobyć większość - powiedział.

Bogusław Sonik: Budka powinien potwierdzić swoje przywództwo

Komentując wewnętrzną sytuację w PO, Sonik powiedział, że "jest pewien bunt oficerów pokładowych na pokładzie". - Ale proszę pamiętać, że Borys Budka został wybrany głosami wszystkich członków Platformy Obywatelskiej i to oni decydują o tym, kto jest przewodniczącym. W kołach w wielu regionach Borys Budka ma zaufanie - powiedział.

- Trudno wskazać personalia i osoby, które mogłyby takiego zadania (kierowania PO - red.) się podjąć - powiedział zapytany, kto jego zdaniem powinien rządzić w PO. - Należy dać szansę Borysowi Budce, żeby rozpoczął tę debatę. Co w takich sytuacjach robi premier? Poddaje się woli swoich wyborców. Borys Budka jest nadal politykiem popularnym wśród działaczy Platformy, więc należy potwierdzić swoje przywództwo - powiedział. - (Budka - red.) Powinien wykorzystać fakt, że na jesieni są wybory i stanąć jasno w szranki i powiedzieć: "nie tylko mam większość w partii, ale chce wyprowadzić tę partię na prostą i wrócić do sondaży, które dawały nam ponad 20 czy 30 procent" - podkreślił.

Narada w Platformie Obywatelskiej

Polska Agencja Prasowa podaje, że we wtorek wieczorem odbędzie się spotkanie polityków PO. Początkowo miało to być posiedzenie klubu, teraz PAP informuje, że rozmowy przyjmą formę wewnętrznej narady członków partii. - Chcemy się spotkać, porozmawiać, wyjaśnić pewne rzeczy, uspokoić trochę nastroje w partii - powiedział PAP Sławomir Nitras. Według agencji naradę ma prowadzić Borys Budka, a nie, jak w przypadku posiedzeń klubu, Cezary Tomczyk.

