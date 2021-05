Borys Budka: Jarosław Kaczyński głęboko sięga do myśli marksistowskiej i walki klasowej

Borys Budka ocenił Polski Ład, który zaprezentował PiS, jako projekt głównie wyborczy, obliczony na pozyskanie głosów w określonych grupach społecznych. Podkreślił, że nie jest to wizja nowoczesnego społeczeństwa, dobrze przygotowanego do wyzwań przyszłości.

Obniżki podatków powinny być takie same dla wszystkich, jeżeli chodzi o podstawę wykonywanej pracy. Nie powinno się dzielić ludzi na tych, którzy są pracownikami etatowymi, a gorzej traktować polskich przedsiębiorców, tych, którzy równie ciężko pracują

- mówił Budka w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Powiedział też, że część dobrych rozwiązań zaczerpnięto wprost z propozycji, które w ostatnim czasie prezentowała Platforma Obywatelska, na przykład podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

Emerytury bez podatku, to "zabieg marketingowy dzielący emerytów"

Polityk odniósł się emerytur bez podatku, które stały się hasłem PiS. Stwierdził, że pokrywa się to z kwotą wolną od podatku. Przez zabieg wprowadzenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, rząd PiS spowoduje, że nie obejmie ona emerytur. - To marketingowy zabieg, tym razem dzielący emerytów. Przypomnę, że ubóstwo wśród emerytów w ostatnich latach wzrosło aż czterokrotnie - stwierdził lider PO.

Jako element programu, który miałby dzielić Polaków Borys Budka wymienił też "rzekomą obniżkę podatków". - Przyniesie realną korzyść wyłącznie tym, którzy zarabiają do 6 tys. brutto, a uderzy w przedsiębiorców i klasę średnią. Ludzi, którzy również ciężko pracują - tłumaczył i przypomniał, że na przedsiębiorców miałby być nałożony nowy podatek, składka zdrowotna w wysokości 9 procent.

System Ochrony Zdrowia na ostatnim miejscu rządowego planu

Borys Budka zwrócił uwagę na to, jak mało miejsca w Krajowym Planie Odbudowy poświęcono ochronie zdrowia. Znalazła się na ostatnim miejscu.

Wzrost nakładów na nią do 7 proc. PKB powinien nastąpić już teraz, a nie za pięć lat. I w pierwszej kolejności powinniśmy zainwestować w ludzi ratujących życie i zdrowie - lekarzy, pielęgniarki, salowe i personel medyczny

- wymieniał Budka. - To PiS-owski nieład, a nie Polski Ład - podsumował lider PO.