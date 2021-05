Polityk PiS do posłanki KO: "Stwierdzam, że Pani zwariowała". Teraz przeprasza i tłumaczy swoje słowa

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń (PiS) i posłanka Izabela Leszczyna (KO) dyskutowali w niedzielę programie "Fakty o Faktach" w TVN24 o Polskim Ładzie, nowym programie społeczno-gospodarczym PiS-u. Komentując założenia programu, Leszczyna stwierdziła, że Zyta Gilowska, nieżyjąca już minister finansów w rządzie PiS oraz była wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, nie poparłaby programu.



- Jestem przekonana, że gdyby żyła pani Zyta Gilowska, w życiu by w takim rządzie nie uczestniczyła i nie robiła takich rzeczy - powiedziała Leszczyna.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwaśniewski: Ruch Trzaskowskiego to zagrożenie dla Platformy Obywatelskiej

Artur Soboń przeprasza posłankę KO. "Staram się w swoich wypowiedziach nie używać emocji"

- Mówienie o tym, o czym myśli świętej pamięci Zyta Gilowska w 2021 r. jest kompletnym wariactwem. Powinna się pani wstydzić tych słów, aby mówić o tym, co myśli zmarła osoba. […] Stwierdzam, że pani zwariowała - skwitował wiceminister Soboń, komentując słowa posłanki KO.

Hołownia o Polskim Ładzie: 132 strony ogólników, ale i kilka sensownych rzeczy

Wypowiedź wiceministra Soboń wywoła poruszenie. - Gratuluję panu... gratuluje panie ministrze... - powiedziała posłanka Leszczyna. - Co pan powiedział, że [Izabela Leszczyna - red.] zwariowała? Dobrze usłyszałem? […] I tak dotarliśmy rzeczywiście do nowego ładu w naszym programie - powiedział Piotr Marciniak, dziennikarz prowadzący rozmowę, po czym zakończył program.

Polityk PiS odniósł się do swojej wypowiedzi jeszcze tego samego dnia we wpisie w mediach społecznościowych. "Staram się w swoich wypowiedziach nie używać emocji ani mocnych słów. Zrobiłem to dziś jedyny raz, za co przepraszam Izabelę Leszczynę, ale zrobiłem to w imię szacunku dla śp. Zyty Gilowskiej. Jako uczeń i Świdniczanin. Nie wmawia się zmarłym ich bieżących poglądów. To barbarzyństwo!" - napisał na Twitterze.

Mateusz Morawiecki zaprezentował założenia nowego Polskiego Ładu

Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawili założenia Polskiego Ładu w sobotę (15 maja). Nowy program społeczno-gospodarczy ma być odpowiedzią rządu na pandemię koronawirusa. Pełną listę obietnic złożonych przez rząd można przeczytać TUTAJ. Polski Ład składa się z następujących obszarów:

plan na zdrowie,

uczciwa praca - godna płaca,

dekady rozwoju,

rodzina i dom w centrum życia,

Polska - nasza ziemia,

przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek,

dobry klimat dla firm,

czysta energia - czyste powietrze,

CyberPoland 2025,

złota jesień życia.

Róża Thun odchodzi z PO. "Różniłam się z zarządem partii"