Mateusz Morawiecki opublikował mem z 'piesełem' o Nowym Ładzie. 'To jest konto premiera państwa w UE?'

Zobacz wideo Soboń: W Nowym Ładzie będą też propozycje podatkowe

Najważniejszym polskim wydarzeniem na scenie politycznej w sobotę 15 maja była prezentacja hucznie zapowiadanego Nowego Ładu. To zbiór obietnic Prawa i Sprawiedliwości w obszarach związanych z edukacją, zdrowiem czy rodziną. Echa wydarzenia nie milkną - Nowy Ład jest szumnie komentowany w mediach, a premier Mateusz Morawiecki postanowił jeszcze bardziej "podkręcić" sytuację publikując mem.

REKLAMA

Nowy Ład PiS zgładzi nawet King Konga i Godzillę

Na oficjalnym koncie premiera pojawiła się grafika prezentująca walkę King Konga (podpisanego jako pandemia koronawirusa) z Godzillą (symbolizującą kryzys ekonomiczny). Całe szczęście szalejących antagonistów, którzy niszczą budynki i sieją zniszczenie, przepędza nie kto inny, jak popularny wśród młodzieży pieseł… z pałką baseballową i w okularach przypominających te, noszone przez premiera Morawieckiego. To zaś symbol Nowego Polskiego Ładu. Do tego mamy podpis zamieszczony przez premiera: "Dla tych, którzy nie oglądali i nie mają czasu czytać wszystkich założeń - krótkie podsumowanie, jak działa #PolskiŁad!"

Niecodzienna grafika wywołała komentarze. "Grafik płakał jak rysował"

Media prawicowe są zachwycone postem premiera. Portal wPolityce.pl uznał, że "Mateusz Morawiecki 'umie w internety'", a sama przeróbka memu jest zabawna i doskonale podsumowuje założenia Polskiego Ładu. Pod wpisem premiera komentarze są zgoła inne. Wśród głosów poparcia i zadowolenia wyraźnie wybijają się te, które są "na nie" wobec grafiki. Albo raczej jej zjadliwego podpisu.

Co piszą internauci? Najpopularniejsze komentarze pod wpisem nie są pochlebne. "Znając skutki waszych wcześniejszych programów, należy się zacząć bać", "Myślicie, że Polacy to łykną? Każdy myślący Polak wie, że to jeden wielki wał!", "To tylko potwierdza, że macie ludzi za idiotów. Ale nie mierzcie innych swoją miarą", "Grafik płakał jak rysował" - takie opinie można przeczytać pod postem premiera. "Pieseł zaraz się pizgnie na skórce od banana w imieniu rozdawnictwa" - brzmi kolejny z komentarzy.

Godzilla vs. King Kong vs. Pieseł - co oznacza ten mem?

"To jest konto premiera państwa w UE?" - zapytał jeden z internautów pod wpisem Mateusza Morawieckiego. Choć niektórzy uważają, że premier "umie w internety", to pojawiają się pytania, czy Mateusz Morawiecki rozumie kontekst postaci.

Mem przedstawiający walkę Godzilli, King Konga oraz popularnego "pieseła" odnosi się do filmu "Godzilla vs. Kong" z 2021 r., w którym dwóch bohaterów walczy ze sobą. W memie ich starcie zostaje przerwane właśnie przez psa - popularną wśród internautów rasę Shiba-inu, określanego mianem "pieseła". Jak podaje wikipedia.pl: "Śmieszność sytuacji wynika nie tylko z zajęcia przez Pieseła (występującego w roli głupawego zwierzęcia) pozycji ważnej osoby, ale jej przedrzeźnianie. W tym sensie mem Pieseła jest wykorzystaniem bardzo popularnego w historii motywu błazna, czyli głupka udającego osobę wyższej klasy."

W internecie mem przedstawiający trójkę bohaterów jest często używany do przedstawienia powiedzenia "gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta". Mem jest używany do zaprezentowania, że niekiedy dwie potężne lub ważne rzeczy są przytłoczone przez coś komicznego, a wręcz ironicznego.

Nowy Ład. 12 tys. zł dla każdej rodziny na drugie i kolejne dzieci - zasady