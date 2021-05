Nowy Ład - Lewica zapowiada rozmowy z rządem. "Ograniczone zaufanie", ale i "uśmiech na twarzy"

- Jesteśmy konstruktywną opozycją, będziemy rozmawiać z rządem - zapowiadają w rozmowach z Wirtualną Polską liderzy Lewicy. Jak się okazuje, niektóre pomysły Prawa i Sprawiedliwości bardzo przypadły im do gustu.

Lewica gotowa na rozmowy z rządem. W sprawie niektórych projektów jest "za"

Szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, że rozsądnie brzmi zapowiedź wprowadzenia wyższej kwoty wolnej od podatku. - Mam uśmiech na twarzy, gdy o tym słyszę - mówił. Zwrócił jednak uwagę, że choć plan wydaje się dobry, to wciąż pozostaje wiele znaków zapytania. Lewica pozostaje zatem ostrożna i ma ograniczone zaufanie aż do momentu rozpisania planu na ustawy.

Lewica jest ostrożna. "Czekam na szczegóły"

- Czekam na szczegóły. Dobrze pamiętamy, że PiS zapowiadało już zwiększenie kwoty wolnej do ośmiu tys. zł i nic z tego nie wyszło. Tak samo jest z podwyższeniem progu podatkowego do 120 tys. zł: bardzo dobry postulat, ale jak będzie dalej wyglądać struktura podatków, zwłaszcza po odliczeniu składki zdrowotnej? - powiedział Dariusz Standerski, dyrektor legislacji w klubie Lewicy i jej główny ekonomista, w rozmowie z WP. Tak, jak Gawkowski zwrócił uwagę na to, że dopiero dzięki projektowi ustawy będzie można poznać plusy i minusy tego pomysłu. - Dopiero projekt ustawy obnaży wszystkie słabości tego pomysłu, a mam wrażenie, że będzie ich sporo - podkreślił.

Polityk przyznał jednak, że Lewica jest zadowolona z zapowiedzi waloryzacji progu podatkowego. Jeśli chodzi o emerytury, Lewica jest na "tak", ale ma też pewne "ale". Chodzi o to, by emerytury bez podatku były godne i dla wszystkich. Dariusz Standerski obawia się również, że pomoc kredytowa dla rodzin może być wspieraniem deweloperów, którzy podniosą ceny .

Lewica oczekiwała waloryzacji programu 500 plus, która nie pojawiła się w zapowiedziach Nowego Ładu. - Liczyliśmy na wprowadzenie 600 plus lub 700 plus. A usłyszeliśmy zapowiedź jakiegoś dziwnego dodatku, to nieprzemyślana polityka prorodzinna. Nie usłyszeliśmy choćby nic o wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami - mówił polityk.

Posłowie Lewicy, podczas rozmowy z WP, stwierdzili, że wiele założeń Nowego Ładu jest zgodnych z programem Lewicy. Wskazali m.in. na kwotę wolną od podatku i usunięcie tzw. umów śmieciowych. Zastrzegają jednak, że choć planują poprzeć dobre rozwiązania, to zamierzają mówić o tych złych i je poprawiać.