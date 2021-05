Tajemnicza wypowiedz Kaczyńskiego. Poseł Kukiz'15 przyznaje: Rozmawiamy o koalicji programowej

Zobacz wideo Zbigniew Girzyński: Paweł Kukiz ma silniejszą pozycję negocjacyjną

Podczas sobotniej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowano ustalenia w sprawie Nowego Polskiego Ładu, czyli programu społeczno-gospodarczego na okres najbliższych lat. W trakcie konwencji liderzy obozu rządzącego podpisali wspólną deklarację, zobowiązując się do współpracy w realizacji strategii. Podpisali ją Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Elżbieta Witek, Jarosław Gowin oraz Zbigniew Ziobro. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pokusił się o tajemniczy komentarz. - Szanowni państwo, tu jest pięć podpisów. Wierzę, że niedługo będzie ich więcej - powiedział.

Jarosław Kaczyński wyraża nadzieję na powiększenie Zjednoczonej Prawicy

Nie wiadomo jednak, kogo konkretnie Jarosław Kaczyński miał na myśli. Zdaniem dziennikarzy Interii słowa te mogą dotyczyć ugrupowania Kukiz'15, które od dłuższego czasu prowadzi rozmowy z partią rządzącą. O komentarz poprosili więc posła tego ugrupowania.

- Nie wiem, o kim myślał prezes Jarosław Kaczyński. Wiem, że rozmawiamy z PiS od kilku miesięcy. Dziś, na tej konwencji, usłyszałem o wielu rozwiązaniach, o których rozmawialiśmy. Na przykład w sferze mieszkalnictwa mówiliśmy o budowie domów bez pozwolenia o powierzchni 90-120 metrów. Będziemy przekonywać prezesa, żeby było to co najmniej 90 metrów kwadratowych, bo na razie mówił o 70. Wśród tych pomysłów, które dziś usłyszeliśmy, jest dużo naszych. Chcemy być opozycją merytoryczną, podpowiadającą, a nie destrukcyjną - deklarował Jarosław Sachajko w rozmowie z Interią. - Rozmawiamy o koalicji programowej. O innej nie. Do żadnego rządu się nie wybieramy - zapewnił stanowczo polityk.

Jak dodaje Interia, poza Kukiz'15, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby rozpocząć współpracę z "buntownikami" z Porozumienia, którzy poparli Adam Bielana, z nowym kołem poselskim Polskie Sprawy czy z wyrzuconymi z Platformy Obywatelskiej posłami - Ireneuszem Rasiem czy Pawłem Zalewskim.

