Mateusz Morawiecki: Pięć filarów Nowego Polskiego Ładu i dodatkowe świadczenie dla rodzin

- Bardzo wiele polskich rodzin doświadczyło najcięższych chwil, dlatego dzisiaj - choć maj zwiastuje lepszy czas - to chciałbym zacząć od wyrazów współczucia dla tych, którzy doświadczyli odejścia najbliższych. Pandemia to lekcja pokory - powiedział na wstępie Mateusz Morawiecki. Następnie premier przedstawił pięć najważniejszych filarów, które mają służyć odbudowie gospodarki po epidemii koronawirusa.

Pięć filarów Nowego Polskiego Ładu

ochrona zdrowia - nowe źródła finansowania, 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków; emerytury bez podatku do 2500 złotych; mieszkania bez wkładu własnego; inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy.

- Zniesiemy limity przyjęć do lekarzy-specjalistów. Po to żeby skrócić kolejki, to będzie jeden z podstawowych celów. Masze podstawowe zobowiązanie to w ciągu 6 lat podnieść wydatki na zdrowie Polaków do poziomu 7 proc. PKB Polski, a już w ciągu 2 lat osiągnąć pułap 6 proc. - mówił dalej Mateusz Morawiecki.

- Kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. złotych to prawdziwa rewolucja podatkowa dla 18 mln Polaków - dodał. Tak, jak zapowiadał Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość planuje podniesienie progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł.

Mateusz Morawiecki o Nowym Ładzie dla rodzin i emerytów

Dodatkowo wprowadzona zostanie emerytura bez podatku do 2500 zł. - To oznacza, że dla dwóch-trzecich wszystkich emerytów w kieszeni będzie można pozostawić 2000 tys. zł netto rocznie. To choć trochę poprawi ich los - przekonywał premier.

- 12 tysięcy złotych dla każdej rodziny, na drugie, trzecie i kolejne dzieci. Do elastycznego wykorzystania między 12. a 36. miesiącem życia - mówił Mateusz Morawiecki dodając, że dotychczasowe świadczenia 500 plus i Dobry Start (wyprawka szkolna w wysokości 300 złotych) zostają na dotychczasowych zasadach. - Rodzina jest w sercu naszego programu - mówił.

W kolejnym punkcie premier mówił o korzystniejszych zasadach budowy domów. - Zawiadomienie lub zgłoszenie wystarczy, by wybudować dom do 70 metrów kwadratowych w podstawie, by promować lokalną przedsiębiorczość i szybkie, modułowe budowanie domów. Licząc z częścią poddasza, może być to nawet 90 metrów kwadratowych - dodał premier. Dokładne przepisy w tym zakresie mają być gotowe w ciągu najbliższych miesięcy.

Mateusz Morawiecki przedstawił też sześć obszarów inwestycji: