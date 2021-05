Ziobro w internetowej telewizji straszy "likwidacją państw narodowych". Było też kilka słów o Konfederacji

Zbigniew Ziobro w trwającym blisko godzinę programie Marcina Roli komentował m.in. ustalenia grudniowego szczytu w Brukseli, podczas którego kraje przyjęto budżet Unii Europejskiej w tym również Funduszu Odbudowy. - (Szczyt - red.) był finałem batalii o to, jak będzie w przyszłości wyglądała Unia Europejska, w jakim kierunku to wszystko zmierza. My, jako Solidarna Polska, konsekwentnie, co mocno wybrzmiewało jeszcze przed szczytem lipcowym, byliśmy przeciwko wszystkim tym decyzjom, które zmierzają w kierunku wzmocnienia kompetencji Brukseli nad państwami narodowymi - mówił minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro u Roli straszy "anihilacją państw narodowych"

Ziobro podkreślał, że Solidarna Polska opowiada się za "Europą ojczyzn". Straszył też, że polityka UE doprowadzi do "likwidacji państw narodowych". - Te decyzje, w tym Funduszu Odbudowy, zmierzają w zupełnie przeciwnym kierunku, w kierunku celu, którego nie ukrywa znaczna część lewicowo-liberalnego establishmentu brukselskiego, czyli budowy państwa federacyjnego, co oznacza anihilację, czyli likwidację państw narodowych. My się na to stanowczo nie zgadzamy - stwierdził.

Zbigniew Ziobro w rozmowie z Rolą powtarzał znane argumenty Solidarnej Polski dotyczące Funduszu Odbudowy. Mówił m.in. o rzekomym niebezpieczeństwie, jakim ma być zaciągnięcie wspólnego długu w ramach UE czy przekonywał, że Polska jest w stanie samodzielnie pozyskać podobne środki.

"Są sprawy, które nas łączą z Konfederacją"

Pod koniec wywiadu Rola zapytał szefa MS, jak wyglądają relacje Solidarnej Polski z Konfederacją. Ziobro ocenił, że Konfederacja jest projektem politycznym, "który się udał". - W tym sensie, że wszystkie te środowiska potrafiły szukać kompromisu i tego, co je łączy, a nie dzieli. Jeśli myślimy o budowie jakiegoś bloku w przyszłości, który byłby alternatywą wobec lewicy, to wtedy jest szansa na zwycięstwo z szeroko rozumianą lewicą liberalną - powiedział.

Jak dodał, SP różni się od Konfederacji jeśli chodzi o politykę wobec Rosji. - My jesteśmy zdecydowanie antyrosyjscy jako Solidarna Polska. Ale są na pewno sprawy, które nas łączą z Konfederacją, to jest stosunek do Unii Europejskiej i tych zmian zmierzających w kierunku państwa federacyjnego - powiedział i dodał, że w tym zakresie głosowanie Konfederacji i SP "jest spójne". - Wolałbym, żebyśmy nie szukali tego, co nas różni, ale szukali przestrzeni, które mogą nas łączyć. Wyrazem tego jest nasza gotowość wspierania niektórych wniosków Konfederacji w Sejmie - powiedział Ziobro.

Kanał wRealu24, który współtworzy Marcin Rola, był kilkukrotnie blokowany przez YouTube. W grudniu ubiegłego roku Wirtualne Media podawały, że serwis został zdjęty z powodu "nieprawdziwych informacji medycznych", które miały być zawarte w jednym z programów. Wcześniej kanał został zablokowany, a następnie całkowicie usunięty. Powodem, jak uzasadniał zespół YouTube'a, były "treści gloryfikujące przemoc lub podżegające do przemocy wobec drugiego człowieka lub grupy ludzi są".

