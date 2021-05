Tadeusz Cymański o wyborze RPO: Tu jest potrzebny kompromis. Ktoś z realną szansą przyjęcia przez Senat

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM był poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański. W rozmowie z Robertem Mazurkiem polityk wypowiedział się na temat czwartkowego głosowania ws. kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Decyzją Senatu został on odrzucony - "za" było 48 senatorów, przeciwko - 49.

Tadeusz Cymański o wyborze nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Prowadzący podkreślił, że PiS już dwa razy forsował w Sejmie swojego kandydata na urząd RPO i dwukrotnie ci kandydaci zostali odrzuceni. Czy wobec tego partia rządząca po raz kolejny wystawi kogoś "swojego"?

Tadeusz Cymański odpowiedział, że nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ decydujący głos w sprawie należy do "ścisłego kierownictwa PiS".

Byłbym zwolennikiem, żeby w tej chwili, po niefortunnych dwóch podejściach, zaproponować kogoś na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, kto będzie miał realną i wyraźną szansę przyjęcia przez Senat. Tu jest potrzebny kompromis

- mówił Cymański.

Prowadzący dopytywał również o to, czy poseł poparłby kandydaturę Lidii Staroń. Wirtualna Polska poinformowała bowiem w czwartek, że Porozumienie Jarosława Gowina prawdopodobnie chce wskazać senatorkę niezależną jako kandydatkę na RPO. Jej nazwisko pojawiało się w tym kontekście już kilka miesięcy temu, a ona sama nigdy nie zaprzeczała doniesieniom.

- Kandydatem Porozumienia na RPO jest Bartłomiej Wróblewski. Jeśli jednak nie uzyskałby on rekomendacji Senatu, wtedy przedstawimy naszego kandydata. To będzie osoba, która uzyska większość nie tylko dzięki Zjednoczonej Prawicy, ale również dzięki poparciu części opozycji - mówił w czwartek w rozmowie z WP wicerzecznik Porozumienia Jan Strzyżyk. Nie potwierdził on, ani nie zaprzeczył informacji, iż to właśnie senatorka Staroń będzie kolejną kandydatką na RPO. Czy zagłosowałby na nią poseł Cymański?

- Zdecydowanie tak. Znam ją od wielu lat. Uważam, że jej nazwisko się pojawia, bo jest niezwykle wiarygodna i ma ogromne poparcie społeczne. Gdyby był wybór rzecznika przez cały kraj, ona wygrałaby w pierwszej rundzie - mówił Cymański w RMF FM.

Czy premier powinien podać się do dymisji w związku z raportem NIK? Cymański: Nie powinien

Raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że organizacja ubiegłorocznych wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym nie miała żadnych podstaw prawnych. Izba złożyła do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy Poczty Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

NIK nie postawił zarzutów premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi, jak zapowiadano wcześniej. Opozycja jednak niejednokrotnie wzywała premiera do podania się do dymisji w związku ze sprawą.

- Opozycja, zwłaszcza PO, pała emocjami. Chciałbym przypomnieć: żeby ocenić sprawę wyborów kopertowych, trzeba wszystko wziąć pod uwagę. Uważam, że Marian Banaś [szef NIK - red.] powinien być surowy, ale nie okrutny - mówił Cymański.

W jego ocenie premier nie powinien podać się do dymisji w związku z decyzją o przeprowadzeniu wyborów w trybie korespondencyjnym. - Jedno jest pewne - wtedy premier był w sytuacji skrajnie trudnej i musiał podejmować decyzje - komentował.