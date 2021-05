Rozpoczęło się spotkanie kierownictwa PiS. Będzie rozmawiać o raporcie NIK? "To jakaś kompromitacja"

Jednym z tematów spotkania jest prezentacja Nowego Polskiego Ładu. Jego szczegóły mają zostać przedstawione w najbliższą sobotę. Jak dowiedziała się Informacyjna Agencja Radiowa, władze PiS mają też między innymi omówić propozycje programowe na najbliższe miesiące zgłoszone przez koalicjantów z Solidarnej Polski i Porozumienia.

REKLAMA

Zobacz wideo NIK skontrolował organizację wyborów korespondencyjnych. "Nawet sytuacje nadzwyczajne nie mogą stanowić powodu do odstąpienia od zasady praworządności"

Terlecki o raporcie Banasia: NIK nie może się opierać na jakichś gazetkach opozycyjnych

Wiadomo też, że szefostwo partii ma zdecydować o karach dla posłów, którzy głosowali przeciwko ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Z pewnością omawiana będzie również kwestia raportu NIK nt. wyborów kopertowych. O raport dziennikarze pytali wicemarszałka Ryszarda Terleckiego tuż przed wejściem do siedziby PiS.

- To jakaś kompromitacja. NIK nie może się opierać na jakichś gazetkach opozycyjnych. To sytuacja, w której władze państwa musiały podejmować decyzje związane z przestrzeganiem konstytucji, demokracji, a równocześnie z narastającą wtedy pandemią. Wymagało to nadzwyczajnych działań - stwierdził. Pytany o to, dlaczego rząd nie wprowadził wówczas stanu nadzwyczajnego, polityk zaapelował, by do tego nie wracać.

Do siedziby PiS przyjechał m.in. Jacek Sasin, bezpośrednio odpowiedzialny za organizację wyborów kopertowych. Nie chciał jednak odpowiadać na pytania dziennikarzy. Sasin nie jest członkiem Prezydium Partii, ani nawet Komitetu Politycznego.

Spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego z koalicjantami

Przed posiedzeniem prezydium doszło do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego z liderami Solidarnej Polski i Porozumienia, czyli Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Gowinem. Z ustaleń IAR wynika, że jego celem było doprecyzowanie kwestii programowych, które znajdą się w Nowym Ładzie.

W skład prezydium politycznego PiS wchodzą między innymi prezes partii Jarosław Kaczyński, wiceprezesi ugrupowania, premier Mateusz Morawiecki czy szef klubu parlamentarnego Ryszard Terlecki.