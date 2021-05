Dotacje dla NGO-sów rozdane. Pół miliona dla fundacji z politykami PiS w radzie

Narodowy Instytut Wolności poinformował pod koniec kwietnia o rozstrzygnięciu trzech konkursów na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych (tzw. NGO-sów). Dofinansowanie było przyznawane w ramach trzech programów: na "budowę początkowych kapitałów żelaznych", "rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich" oraz "rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich".

Narodowy Instytut Wolności rozdał dotacje. 10 podmiotów powstało w ciągu ostatnich 13 miesięcy

Portal konkret24.pl informuje, że niemal jedna czwarta z 42 podmiotów, którym NIW przyznał dotacje, w momencie ogłoszenia konkursu działała zaledwie od kilku, kilkunastu miesięcy. 10 NGO-sów zostało zarejestrowanych w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Niektóre organizacje zostały zarejestrowane już po ogłoszeniu konkursu 1 lutego 2021 r.

Portal zwrócił uwagę na dofinansowanie "think tanków obywatelskich". Jednym z kryteriów oceny wniosku o dofinansowanie było przygotowywanie analiz i raportów w okresie dwóch ostatnich lat, co oznacza, że organizacje musiały działać co najmniej przed dniem 1 lutego 2019 r. (2 lata przed ogłoszeniem konkursu).

Dotacje przyznano 15 organizacjom, z czego cztery działają niecały rok, a trzy zarejestrowano w 2019 r., ale po dacie 1 lutego. NIW tłumaczy się, że dwuletnie doświadczenie w przygotowywaniu raportów jest jednym z czynników wpływających na ocenę wniosku, ale nie jest "kryterium formalnym". Kwota pojedynczego dofinansowania dla "think tanku obywatelskiego" mogła wynieść max. 300 tys. zł.

Pół miliona dla fundacji Polska Wielki Projekt. W radzie... politycy PiS

"Gazeta Wyborcza" zwraca uwagę, że środki na budowę tzw. żelaznego kapitału otrzymały "głównie podmioty bezpośrednio związane z władzą, działaczami PiS lub ludźmi popierającymi politykę obecnego rządu". Jednym z nich jest fundacja Polska Wielki Projekt, która otrzymał pół miliona zł. W jej radzie zasiada m.in. Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury, który sprawuje również nadzór nad działalnością NIW-u. W radzie zasiadają także europosłowie PiS Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Legutko oraz były szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Dotację w wysokości pół miliona złotych otrzymało również stowarzyszenie Sanctus Paulus, którego prezesem jest Ryszard Florek, wydawca popierającego PiS "Tygodnika Bydgoskiego" oraz fundacja Edukacja do Wartości. Jej prezesem jest Tymoteusz Zych, prawnik z konserwatywnego Instytutu Ordo Iuris.

Kryterium dwuletniej działalności nie zostało zawarte w programach dofinansowania kapitału żelaznego oraz "lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich". Jednak i tutaj pojawiają się organizacje, które działały niecały rok - jest ich cztery. Pojawiły się również dwie organizacje zarejestrowane po ogłoszeniu konkursu - fundacja AI for the Betterment of Life (18 lutego 2021 r.) oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Ziemi Chełmińskiej "Dolina Dolnej Wisły" (23 lutego 2021 r.).

NIW powstał z inicjatywy Piotra Glińskiego

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego powstał w 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego. Instytucja jest odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. NIW operuje programami umożliwiającymi pozyskanie dotacji przez organizacje pozarządowe. Jednym z nich jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, w ramach którego zostanie rozdysponowanych 585 mln zł.