Czy ruch Trzaskowskiego zagraża PO? Kwaśniewski: Będzie się karmił jej głosami

Były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski był gościem Gazety.pl. Prowadzący program Jacek Gądek zapytał go o opinię na temat ruchu Rafała Trzaskowskiego Wspólna Polska. Polityk powiedział, że "ta inicjatywa powinna się urodzić zaraz po wyborach prezydenckich, kiedy emocje były jeszcze bardzo duże", a Trzaskowski mógł się pochwalić uzyskaniem prawie 10 mln głosów. Zauważył jednocześnie, że start ruchu prezydenta Warszawy opóźniły zarówno awaria Czajki, COVID-19, jak i "niefortunny" urlop.

REKLAMA

- Czy dzisiaj ten ruch ma szansę? Moim zdaniem ma, tylko ja go widzę w kategoriach bardziej pozytywistycznych. To znaczy, zaczynamy długi marsz. Ten marsz być może za dwa, trzy lata powinien stworzyć coś, co będzie istotnym wehikułem i pomoże w wyborach parlamentarnych, czy później prezydenckich. Zaczynamy od kilkuset osób, to się później powiększa, pączkuje. Pytanie, ile wysiłku i czasu będzie mógł temu poświęcić Rafał Trzaskowski. Bo moim zdaniem bez jego bezpośredniego zaangażowania ten ruch szybko się nie stworzy. On będzie pełzająco rósł, a tu potrzeba dynamiki. Więc zobaczymy, jak to Trzaskowski zamierza zrobić - powiedział Kwaśniewski.

Zobacz wideo Kwaśniewski: Ruch Trzaskowskiego to zagrożenie dla Platformy Obywatelskiej

Aleksander Kwaśniewski: Wygranymi mogą być wszyscy, poza Platformą Obywatelską

Były prezydent stwierdził jednocześnie, że Wspólna Polska jest zagrożeniem dla Platformy Obywatelskiej, która jest obecnie "w najgorszym położeniu".

- Platforma atakuje Lewicę, moim zdaniem bez sensu, bo niewiele głosów przejdzie z Platformy na Lewicę i odwrotnie, tutaj przepływy są bardzo ograniczone. Natomiast prawdziwe straty Platforma ponosi wobec Ruchu Szymona Hołowni, no i może również ponosić w stosunku do ruchu Trzaskowskiego, jeżeli on się jakoś ustrukturyzuje, jeżeli będzie jakimś bardziej wyrazistym bytem. Zresztą rozumieją to chyba ludzie w samej Platformie, bo te ostatnie listy i wypowiedzi świadczą, że tam jest duży niepokój.

Trzaskowski porzuci PO? "Ten szyld ciągnie go w dół"

Jacek Gądek zauważył, że ludzie związani z Platformą Obywatelską nie wierzą Rafałowi Trzaskowskiemu, nawet jeśli zapewnia on, że tworzy swój ruch dla PO, a nie obok niej lub w kontrze do niej. Kwaśniewski stwierdził wówczas, że "na końcu drogi to jest w gruncie rzeczy niemożliwe"

- Jeżeli ten ruch miałby być bytem osobnym i na przykład startować w wyborach, to nie ma żadnych wątpliwości, że on też się będzie karmił głosami PO. Platforma jest więc w najtrudniejszym położeniu. Nic nie chcę im radzić, bo sami muszą to wszystko wymyślić, ale jak pan pyta o wygranych, czy o tych, którzy mogą coś z tej sytuacji zapisać na swoje konto, to są to wszyscy, poza Platformą Obywatelską - powiedział były prezydent.

W PO wrze. "Ruch Trzaskowskiego jest telewizyjny", "Budka w rok postarzał się o 10 lat"