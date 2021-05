Marian Banaś o alarmach bombowych i porannej wizycie policji w domu syna. "Tak się dziwnie składa..."

Pod koniec konferencji prasowej dotyczącej prezentacji raportu NIK ws. wyborów kopertowych Marian Banaś odniósł się do doniesień o tym, że rano w domu jego syna zjawiła się policja. Potwierdził, że stało się to po tym, jak do delegatur NIK wpłynęła fałszywa informacja o jego rzekomej próbie samobójczej. - Tak się dziwnie składa... - skomentował Banaś, nawiązując do zbieżności dat alarmów z publikacją raportu NIK.

