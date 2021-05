Raport NIK. Premier "nie miał podstaw, by wydać decyzję o przygotowaniu kart wyborczych do druku"

NIK negatywnie ocenił przygotowanie wyborów prezydenckich w formie kopertowej przez najważniejsze osoby w państwie. Skierowano zawiadomienia do prokuratury ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez zarządy Poczty Polskiej i PWPW. - Prezes rady ministrów nie miał podstaw do tego, by taką decyzję (o przygotowaniu kart wyborczych do druku - red.) wydać - przekazano, dodając, że analizowane jest także zawiadomienie prokuratury o działaniach Kancelarii Premiera i dwóch resortów.

