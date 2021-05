Zebranie kierownictwa PiS. Zapadnie decyzja ws. prezentacji Nowego Ładu. Nieoficjalna data już jest

Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który zbierze się w czwartek po południu, rozstrzygnie m.in. o terminie prezentacji Nowego Ładu, czyli nowego programu społeczno-gospodarczego rządu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że konwencja PiS w tej sprawie odbędzie się w sobotę 15 maja (na ten dzień planowane jest także luzowanie obostrzeń - m.in. częściowe otwarcie lokali gastronomicznych). - Wszystko jest przygotowane; wystarczy decyzja, że zostaje ten plan uruchomiony i wtedy nastąpi prezentacja całego programu, a potem szczegółowe elementy w kolejnych tygodniach - mówił w ubiegłym tygodniu Polskim Radiu Ryszard Terlecki.

Nowy Ład - prezentacja prawdopodobnie 15 maja. Zbiera się kierownictwo PiS

Według wcześniejszych zapowiedzi w Nowym Ładzie znajdą się m.in. obszary tematyczne takie jak: "Plan na zdrowie", "Uczciwa praca - godna płaca", "Dekada rozwoju", "Rodzina i dom w centrum życia" oraz "Czysta energia - czyste powietrze". "Gazeta Wyborcza" informowała nieoficjalnie, że partia ma zaproponować także zmiany w składkach zdrowotnych. Nieoficjalnie mówiło się również o podwyższeniu świadczenia 500 plus do 700 zł (sam minister finansów Tadeusz Kościński zapowiadał, że "pieniądze na 700+ pieniądze by się znalazły, ale zawsze kosztem czegoś") oraz o świadczeniu dla seniorów (nazywanym roboczo "babcia plus"). Media donosiły również o spodziewanych zmianach podatkowych - m.in. o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku oraz o możliwych zmianach w emeryturach (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apelowało o wprowadzenie emerytur stażowych).

Z informacji Polskiego Radia wynika, że na spotkaniu kierownictwa PiS ma się pojawić też sprawa ewentualnych konsekwencji dla posłów, którzy w ubiegłym tygodniu byli przeciw Funduszowi Odbudowy - chodzi głównie o posłów Prawa i Sprawiedliwości, których obowiązywała dyscyplina głosowania: Małgorzatę Jankowską, Annę Siatkowską i Sławomira Zawiślaka (przeciw zagłosowało również 17 posłów Solidarnej Polski, ale PiS nie zapowiada dla nich konsekwencji). Doniesienia te potwierdził w czwartek w "Sygnałach Dnia" wicepremier Jacek Sasin.

- Zasadniczo stanowisko Solidarnej Polski było nam znane i byliśmy przygotowani, że to głosowanie będzie tak wyglądało, w ostateczności posłowie SP zagłosowali przeciwko budżetowi. Ale bardziej mnie zaniepokoiło głosowanie trójki posłów PiS w tej sprawie - powiedział, pytany o kulisy planowanego spotkania kierownictwa PiS. Potwierdził także, że prezentacja Nowego Ładu odbędzie się najprawdopodobniej 15 maja.

Pierwotnie Nowy Ład miał zostać zaprezentowany przez PiS w sobotę 20 marca. Dwa dni przed wydarzeniem partia poinformowała jednak, że zmieniła zdanie w tej kwestii. - Ze względu na sytuację epidemiczną zdecydowaliśmy o przełożeniu prezentacji "Nowego Ładu" - przekazała wówczas rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.