Maciej Gdula w enigmatycznym wpisie o wejściu Lewicy do rządu. Teraz tłumaczy, o co mu chodziło

Maciej Gdula jest socjologiem oraz ekspertem partii Wiosna. W środę (12 maja) polityk opublikował na Twitterze wpis, w którym stwierdził, że Lewica zadeklarowała chęć wejścia do rządu w zamian za zniesienie "ustawy represyjnej". Teraz Maciej Gdula tłumaczy się ze swoich słów.

Polityczna burza po wpisie na Twitterze. Gdula o warunku "wejścia Lewicy do rządu"

Kilka tygodni temu Lewica odbyła spotkania z rządem, na którym przedstawiła warunki dla poparcia Funduszu Odbudowy. Wynegocjowano m.in. budowę 75 tys. mieszkań na tani wynajem, przeznaczenie 850 mln zł na szpitale powiatowe oraz zobowiązanie, że 30 proc. środków trafi do samorządów. Negocjacje z PiS bardzo nie podobały się Koalicji Obywatelskiej, choć sondaże wskazują, że Polacy pozytywnie oceniają to, jak głosowała Lewica (poparła ratyfikację FO), a negatywnie to, jak głosowała KO (wstrzymała się).

Teraz oliwy do ognia dolał poseł Lewicy Maciej Gdula. Na Twitterze napisał: "Zadeklarowaliśmy, że warunkiem wejścia Lewicy do rządu jest zniesienie ustawy represyjnej". Sympatycy Lewicy dopytywali w mediach społecznościowych, czy oznacza to plany współpracy z PiS.

Czy Lewica rzeczywiście planuje wejście do rządu pod rękę z PiSem? - To jakaś głupota. Nie wiem, o co chodziło posłowi Gduli, proszę go zapytać, może pomyliły mu się jakieś słowa. Nie mam pojęcia. Nie rozmawialiśmy o żadnym wspólnym rządzie z PiS, a wyłącznie o KPO - powiedział interia.pl Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy.

Gdula: Jeśli Lewica wejdzie do rządu to będzie to rząd opozycyjny wobec obecnej ekipy

W środę po południu Maciej Gdula opublikował kolejny tweet. Tym razem napisał, że jego poprzedni wpis był jedynie cytowaniem "słusznej wypowiedzi" Włodzimierza Czarzastego.

Ludzie kochane, naprawdę jeśli Lewica wejdzie do rządu, to będzie to oczywiście rząd opozycyjny wobec obecnej ekipy. A cytowałem tylko słuszną wypowiedź Włodzimierza Czarzastego :)

- To była wypowiedź Włodzimierza Czarzastego, jeszcze jakiś czas temu. Mówił, że jeżeli będziemy tworzyć rząd, oczywiście opozycyjny, to ustawa represyjna będzie jednym z warunków. Tylko tyle miałem na myśli. Ktoś to nadinterpretował - zapewnił ponownie Maciej Gdula w rozmowie z interia.pl.

O jakie słowa Włodzimierza Czarzastego chodziło? Polityk w jednym z wywiadów oznajmił, że "Lewica nie wejdzie do żadnego rządu, który nie zagwarantuje powrotu praw mundurowych do emerytur. Zostały one zabrane najpierw przez PO, potem przez PiS. Zawsze mieliśmy jasne zdanie w tej sprawie i gwarantuję to, obiecałem to służbom mundurowym".