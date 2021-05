Dudek: Kaczyński ma sposoby, żeby doprowadzić do skrócenia kadencji, na razie to nie leży w jego interesie

Nie jest wykluczone, że na wiosnę przyszłego roku odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne, ale nie z powodów, o których myśleli niektórzy. (...) Ci, którzy o tym mówili, zakładali, że runie koalicja Zjednoczonej Prawicy, powstanie rząd techniczny na czele z Kosiniakiem-Kamyszem i on doprowadzi do przedterminowych wyborów. To w oczywisty sposób jest już niemożliwe. To było moim zdaniem w ogóle niemożliwe, ale tym bardziej niemożliwe stało się po głosowaniu ws. Funduszu Odbudowy, kiedy nastąpił kryzys w opozycji - powiedział w Porannej Rozmowie Gazeta.pl prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prof. Dudek: Kaczyński ma sposoby, żeby doprowadzić do skrócenia kadencji

Politolog podkreślił, że to, czy przedterminowe wybory się odbędą, zależy od "decyzji prezesa Kaczyńskiego". - Ona będzie zależała od tego, jak Polacy przyjmą politykę Nowego Ładu, która ma być ogłoszona w maju jeszcze. (...) Prezes Kaczyński zobaczy na jesieni, czy to przyniesie PiS-owi trwałe odbicie w sondażach, czy nie, czyli, czy PiS zacznie wracać w sondażach na jesieni w okolice 40 proc. Jeżeli zacznie wracać, to moim zdaniem prezes Kaczyński postanowi skrócić kadencję, pozbyć się tych nieszczęsnych biedakoalicjantów i wrócić do następnego Sejmu już z samodzielną większością - powiedział. - Prezes Kaczyński ma sposoby, żeby doprowadzić do skrócenia kadencji Sejmu, tylko na razie to nie leży w jego interesie, bo udało mu się ocalić pozory sterowności większości sejmowej - dodał.

