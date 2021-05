Kukiz negocjuje z PiS i zapowiada, że nie poprze Nowego Ładu. Domaga się poparcia czterech ustaw

Zobacz wideo Soboń: Nikt nie zamierza zapanować nad Pawłem Kukizem

Rozmowy Pawła Kukiza z Jarosławem Kaczyńskim trwają od kilku miesięcy. Jak informuje Wirtualna Polska, w ostatnich dniach członkowie Kukiz'15 rozmawiają z partią rządzącą na temat czterech projektów ustaw: o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, hodowli konopi, związkach i organizacjach rolniczych oraz o zmianie ordynacji wyborczej. Zdaniem portalu "do osiągnięcia porozumienia między oboma politykami jest bliżej niż dalej".

Paweł Kukiz: To ja mogę oszukać Jarosława Kaczyńskiego, a nie on mnie

Kukiz: Żeby w ogóle dyskutować o suplemencie do Nowego Ładu, muszę znać więcej szczegułów

W poniedziałkowej (10 maja) rozmowie z Beatą Lubecką na antenie Radia ZET Kukiz zapowiedział, że jeżeli jego postulaty nie znajdą się w Nowym Ładzie, to projektu nie poprze. - To rzecz oczywista - skwitował.

- Nowy Ład jak na razie, z tego co wiem, jest to taki plan przede wszystkim gospodarczo-społeczny. Natomiast mnie bardzo zależy na tym, by w końcu ta moja walka, zmiany ustrojowe, zmiany podstaw funkcjonowania państwa, mogły zaistnieć. Mówię tutaj o zmianie ordynacji wyborczej, o zwiększeniu roli referendów, o zdigitalizowaniu procesu zbierania podpisów przy obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, o sędziach pokoju oczywiście i o ustawie antykorupcyjnej - wymieniał. - Na razie nic się nie znalazło w Nowym Ładzie. Żeby w ogóle dyskutować o tym, czy taki pomysł z aneksem, z suplementem do Nowego Ładu jest dobrym pomysłem, najpierw muszę znać więcej szczegółów Nowego Ładu - wyjaśnił.

Projektem dotyczącym zmiany ordynacji wyborczej zajmuje się Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. - Istnieje możliwość, nadzieja na zmianę sposobu wybierania posłów na model mieszany, podobny do takiego, jaki istnieje w Niemczech - 230 posłów wybieranych z JOW-ów, druga połowa z list partyjnych - powiedział Kukiz Radiu ZET. Polityk przypomniał, że w 2006 roku Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło projekt zmiany ordynacji na model mieszany. - Dlatego poprosiliśmy pana Schreibera, żeby wygrzebał projekt i być może będziemy rozmawiali o nim, jako o ustawie bazowej - powiedział.

