Sędzia Juszczyszyn może wrócić do pracy. Sąd w Olsztynie zawiesił decyzję Izby Dyscyplinarnej

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Olsztynie podważył decyzję Izby Dyscyplinarnej, która w lutym ubiegłego roku zdecydowała o zawieszeniu Pawła Juszczyszyna w obowiązkach sędziego i obniżeniu mu pensji o 40 procent. Oznacza to, że od środy sędzia zostanie dopuszczony do wykonywania obowiązków w Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

- Sąd Okręgowy w Olsztynie to kolejny niezależny, bezstronny i odważny sąd, który jednoznacznie stwierdza, ze odsunięcie mnie od orzekania jest bezpodstawne. Bo tą podstawą nie może być dotycząca mnie tzw. uchwała Izby Dyscyplinarnej. Ona nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego - powiedział w rozmowie z OKO.press Paweł Juszczyszyn. Sędzia skomentował również przypuszczenia, że prezes sądu i członek nowej Krajowej Rady Sądownictwa - Maciej Nawacki - będzie utrudniał wykonanie orzeczenia. - W tej sytuacji prezes Sądu Rejonowego nie ma prawa powoływać się na to, że nie dopuszcza mnie do pracy, bo wykonuje tzw. uchwałę Izby. Tylko z uwagi na to, że właśnie trafiłem na kwarantannę, kolejną próbę przystąpienia do pracy podejmę zaraz po jej zakończeniu - podkreślił sędzia Juszczyszyn w rozmowie z OKO.press.

Trybunał w Strasburgu rozpatrzy sprawy sędziego Juszczyszyna i Bilińskiego

Zobacz wideo Pełnomocnik sędziego Juszczyszyna o odsunięciu go od orzekania

Zawieszenie Pawła Juszczyszyna

W 2019 roku sędzia Paweł Juszczyszyn w związku z orzekaniem w jednej ze spraw zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia dla członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Chciał bowiem upewnić się, czy sędzia orzekający w pierwszej instancji miał do tego prawo jako osoba powołana przez nową KRS. "Po tej decyzji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro cofnął sędziemu Juszczyszynowi delegację do sądu okręgowego, a rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab wszczął postępowanie dyscyplinarne w związku z "uchybieniem godności urzędu" - opisuje postępowanie wobec Pawła Juszczyszyna Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA.

W listopadzie tego samego roku prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i jednocześnie członek nowej KRS Maciej Nawacki na jeden miesiąc zawiesił Juszczyszyna. W grudniu Izba Dyscyplinarna SN uchyliła zarządzenie Nawackiego. "Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych zaskarżył tę uchwałę Sądu Najwyższego, uznając ją za wadliwą. 4 lutego 2020 r. tzw. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40 proc." - relacjonuje IUSTITIA.

Juszczyszyna nie dopuszczono do orzekania. Sąd okręgowy żąda wyjaśnień